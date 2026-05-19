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‘Todo mundo na direita sabia que o Flávio não era um bom candidato’

Pré-candidato do PL admite que esteve com o banqueiro do Master depois que ele já havia sido preso

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
19/05/2026 12:47

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‘Todo mundo na direita sabia que o Flávio não era um bom candidato’
‘Todo mundo na direita sabia que o Flávio não era um bom candidato’ crédito: Foto: Beto Barata/PL

Em reunião com deputados do PL nesta terça-feira, 19, Flávio Bolsonaro admitiu ter estado na casa de Daniel Vorcaro, em São Paulo, no fim de 2025, quando o banqueiro já havia sido preso, solto e usava tornozeleira eletrônica.

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“Eu fui, sim, ao encontro dele para colocar um ponto final nessa história”, afirmou o pré-candidato do PL, diante de parlamentares do partido. “Qualquer contato meu com o Vorcaro foi única e exclusivamente para tratar do filme do meu pai”, acrescentou.

Flávio disse que não abriria espaço para perguntas dos jornalistas. “É apenas um comunicado.”

Nos bastidores, porém, nem todos se convenceram da explicação de Flávio.

“A coisa está feia. Nunca vi alguém precisar visitar outra pessoa para encerrar negócios. Não existe mais telefone no mundo? Ou ele não poderia simplesmente não mais falar com o cara?”, disse à coluna, sob reserva, um deputado do PL.

Um presidente de partido do Centrão, também sob reserva, avaliou:

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“Não é uma crisesinha. Todo mundo da direita já sabia que o Flávio não era um bom candidato.”

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