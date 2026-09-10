Assine
overlay
Início Política
NO ALVO DA PF

Dark Horse: O que Mário Frias já disse sobre o dinheiro do filme

Do 'nem um centavo' de banqueiro a 'diferença de interpretação': relembre as declarações do deputado sobre os recursos do filme de Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
10/09/2026 09:22 - atualizado em 10/09/2026 09:44

compartilhe

×
Mário Frias
Mário Frias crédito: Roberto Castro/Mtur

O deputado federal Mário Frias (PL-SP), alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (10/9), já deu diferentes versões sobre o financiamento do filme “Dark Horse”, sobre a trajetória de Jair Bolsonaro. Como produtor executivo do filme, Frias já disse que a produção não teve 'nem um centavo' de banqueiro Daniel Vorcaro, e chegou a afirmar que houve 'diferença de interpretação' quando foi revelado que o dono do Banco Master destinou R$ 134 milhões para o longa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No dia 13/5, a produtora Goup Entertainment afirmou “categoricamente” que nenhum dos investidores da obra tinha relação com Vorcaro, o Banco Master ou empresas sob controle do empresário.

No mesmo dia, o deputado, que atua como produtor executivo do filme e foi secretário especial de Cultura durante o governo Bolsonaro, reforçou o posicionamento nas redes sociais.

"Como já esclareceu a produtora GOUP Entertainment, não há um único centavo do sr. Daniel Vorcaro em Dark Horse. E, ainda que houvesse, não haveria problema algum: trata-se de relação estritamente privada, entre adultos capazes, sem um único real de dinheiro público envolvido. E, na época, não havia qualquer suspeita a ele e seu banco", escreveu o parlamentar em nota publicada em seu perfil no X (antigo Twitter).

Leia Mais

No dia seguinte (14/5), o deputado admitiu que Vorcaro destinou dinheiro para a cinebiografia de Bolsonaro. Frias afirmou que não houve contradição, mas uma “diferença de interpretação sobre a origem formal do investimento”. Segundo ele, o relacionamento jurídico para o filme foi firmado com a Entre Investimentos e Participações, e não diretamente com Vorcaro ou o Banco Master.

"Quando afirmei anteriormente que não há 'um centavo do Master' no filme, referia-me ao fato de que Daniel Vorcaro não é e nunca foi signatário de relacionamento jurídico, assim como o Banco Master nunca figurou como empresa investidora. O nosso relacionamento jurídico foi firmado com a Entre, pessoa jurídica distinta", disse.

Na condição de produtor executivo do longa-metragem Dark Horse, esclareço que não há contradição material entre os posicionamentos públicos sobre o financiamento do projeto, mas uma diferença de interpretação sobre a origem formal do investimento.

Quando afirmei anteriormente…

— MarioFrias 2208 (@mfriasoficial) May 15, 2026 " target="_blank">

O senador Flávio Bolsonaro também reconheceu a busca por patrocínio privado para a produção. Ele afirmou ter conhecido Vorcaro em dezembro de 2024 e o procurado novamente após atrasos no pagamento de parcelas destinadas à conclusão da obra.

Leia Mais

Apuração no STF

Também em maio, a defesa de Mário Frias pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o arquivamento de uma apuração sobre suposto direcionamento de emendas parlamentares para a produção do filme. A investigação teve início após uma representação da deputada Tabata Amaral (PSB-SP).

Advogados do parlamentar afirmam que ele repassou R$ 2 milhões por meio de duas emendas ao Instituto Conhecer Brasil (ICB), que tem a mesma pessoa no comando da produtora Go Up Entertainment. A defesa sustenta que a verba tinha como destino projetos de inclusão digital e empreendedorismo, e não foi redirecionada para o filme. Nesta quinta-feira

A petição argumenta que a acusação de que os recursos foram “triangulados” é falsa e que não se tratava de “emendas pix”, pois tinham finalidade definida. A defesa também anexou uma nota técnica da Câmara dos Deputados que não identificou irregularidades na apresentação das emendas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As apurações sobre o filme ganharam força após o site “The Intercept Brasil” publicar um áudio. Na gravação, Flávio Bolsonaro cobra de Daniel Vorcaro parcelas atrasadas de um patrocínio de R$ 134 milhões, alegando precisar honrar compromissos, como o pagamento de atores internacionais.

Tópicos relacionados:

banco-master dark-horse flavio-bolsonaro mario-frias pf stf vorcaro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay