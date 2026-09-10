Quem é Karina da Gama, produtora de 'Dark Horse' alvo da PF

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

A empresária Karina Ferreira da Gama, alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (10/9), está à frente de duas organizações investigadas: a produtora Go Up, responsável por “Dark Horse”, filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e o Instituto Conhecer Brasil (ICB).

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Antes de atuar na produção ligada à família Bolsonaro, Karina desenvolvia projetos voltados à literatura cristã. Ela também participou da campanha do deputado federal Mario Frias (PL-SP), que integra a produção executiva de “Dark Horse” e também foi alvo da corporaçãoo.

Karina fundou o Instituto Conhecer Brasil, entidade que inicialmente promovia eventos de literatura cristã financiados com auxílio de emendas apresentadas por vereadores evangélicos de São Paulo. Nos anos seguintes, a organização ampliou sua atuação e firmou um contrato de R$ 108 milhões com a Prefeitura de São Paulo para oferecer acesso gratuito à internet em comunidades da capital.

A execução desse acordo é investigada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil. O instituto havia assumido o compromisso de instalar 5 mil pontos públicos de wi-fi em áreas periféricas da cidade ao longo de 12 meses. As apurações apontam, porém, que 3,2 mil pontos foram instalados até o momento. Há suspeitas tanto sobre a contratação quanto sobre a execução do serviço.

Outro ponto analisado pelos investigadores envolve a prestação de contas. O instituto teria encaminhado à prefeitura pelo menos R$ 16,5 milhões em notas fiscais consideradas irregulares para comprovar despesas relacionadas ao contrato.

Operação da PF

A operação, batizada de Make Up, foi deflagrada pela PF em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e investiga o suposto desvio de cerca de R$ 2 milhões em emendas parlamentares destinadas a uma organização da sociedade civil ligada à produção do filme.

Ao todo, são cumpridos 49 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF, em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e no Distrito Federal.

Segundo a PF, os recursos públicos foram repassados por meio de termo de fomento. A investigação aponta a suspeita de atuação de uma organização criminosa formada por agentes públicos e privados, que teria direcionado os valores recebidos para empresas subcontratadas de forma irregular, sem comprovação da efetiva prestação de parte dos serviços contratados.

A corporação afirma ainda que as tentativas de ocultar os supostos desvios teriam continuado até julho deste ano. Levantamentos financeiros identificaram movimentações de centenas de milhões de reais entre empresas que integram o esquema investigado.

Os envolvidos são investigados por suspeitas de peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes licitatórios.

O financiamento de “Dark Horse” também é alvo de uma segunda investigação no STF. Sob relatoria do ministro André Mendonça, esse inquérito apura repasses feitos pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, atualmente preso, a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à presidência da República, além do destino do dinheiro.

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Com informações da Agência Brasil

