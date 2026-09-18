O que Augusto Cury fará no segundo turno?

A polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro parece cristalizada, mas o entorno do candidato do Avante à Presidência da República fala em “força divina” e acredita que “tudo pode acontecer” até 4 de outubro.

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Cury, ex-ateu convertido ao cristianismo, concorda ele é autor de um livro chamado “Nunca desista dos seus sonhos”.

No fundo, porém, há uma compreensão na campanha de que será uma grande vitória se conseguir se manter em terceiro lugar, próximo dos dois dígitos.

Em eventual segundo turno, Cury diz, por meio de interlocutores, não existir chance de apoiar Lula. Flávio, por sua vez, ele toparia apoiar, desde que o candidato do PL “provasse inocência”.

Depois de tanto criticar a polarização, a tendência é que o escritor e psiquiatra fique neutro caso se confirme uma segunda rodada da corrida presidencial.

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Eventual aliança do Avante ficaria a cargo do presidente da legenda, o deputado Luís Tibé Cury também é autor de um livro chamado “Você é insubstituível”.