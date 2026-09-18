Assine
overlay
Início PlatôBr

O que Augusto Cury fará no segundo turno?

Candidato do Avante não se dá por vencido, mas sinaliza, nos bastidores, tendência à neutralidade em eventual segunda rodada da eleição

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
18/09/2026 10:43

compartilhe

×
O que Augusto Cury fará no segundo turno?
O que Augusto Cury fará no segundo turno? crédito: Foto: Reprodução

A polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro parece cristalizada, mas o entorno do candidato do Avante à Presidência da República fala em “força divina” e acredita que “tudo pode acontecer” até 4 de outubro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Cury, ex-ateu convertido ao cristianismo, concorda ele é autor de um livro chamado “Nunca desista dos seus sonhos”.

No fundo, porém, há uma compreensão na campanha de que será uma grande vitória se conseguir se manter em terceiro lugar, próximo dos dois dígitos.

Em eventual segundo turno, Cury diz, por meio de interlocutores, não existir chance de apoiar Lula. Flávio, por sua vez, ele toparia apoiar, desde que o candidato do PL “provasse inocência”.

Depois de tanto criticar a polarização, a tendência é que o escritor e psiquiatra fique neutro caso se confirme uma segunda rodada da corrida presidencial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Eventual aliança do Avante ficaria a cargo do presidente da legenda, o deputado Luís Tibé Cury também é autor de um livro chamado “Você é insubstituível”.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay