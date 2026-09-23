Por que apenas 2 eleições para presidente não tiveram 2º turno no Brasil

Com a aproximação das eleições presidenciais de 2026, agendadas para 4 de outubro, a discussão sobre uma possível vitória no primeiro turno ganha força. No entanto, a história da democracia brasileira mostra que este cenário é uma exceção. Desde a promulgação da Constituição de 1988, o país teve nove eleições presidenciais, e em sete delas foi necessário um segundo turno para definir o vencedor, um padrão moldado pelas regras eleitorais e pelo cenário político multipartidário.

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A raridade de uma decisão na primeira votação se deve principalmente à exigência de maioria absoluta. Este modelo eleitoral foi desenhado para garantir que o presidente eleito tenha um mandato com forte legitimidade popular, representando mais da metade dos eleitores que compareceram às urnas.

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O que é preciso para vencer no primeiro turno?

Para um candidato ser eleito presidente já no primeiro turno, é necessário obter a maioria absoluta dos votos válidos. Isso significa conquistar mais de 50% do total de votos, excluindo-se os brancos e os nulos. Se nenhum concorrente atingir essa marca, os dois mais votados disputam o segundo turno.

Os votos válidos são, portanto, apenas aqueles atribuídos diretamente a um candidato. A contagem que desconsidera abstenções, votos em branco e nulos assegura que o resultado reflita a preferência de quem, de fato, escolheu um nome para governar o país nos quatro anos seguintes.

Quais eleições presidenciais não tiveram segundo turno?

Desde que o sistema de dois turnos foi implementado, em 1989, apenas duas disputas presidenciais foram resolvidas na primeira votação. Ambas foram vencidas por Fernando Henrique Cardoso, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Eleição de 1994: Fernando Henrique Cardoso foi eleito com 54,2% dos votos válidos. A vitória foi em grande parte impulsionada pelo sucesso do Plano Real, um programa de estabilização econômica implementado quando ele era ministro da Fazenda.

Eleição de 1998: Buscando a reeleição, Fernando Henrique Cardoso venceu novamente no primeiro turno, desta vez com 53,06% dos votos válidos, consolidando seu projeto político e econômico para um segundo mandato.

Por que o segundo turno é tão comum no Brasil?

Diversos fatores estruturais e políticos contribuem para que a maioria das eleições presidenciais brasileiras seja decidida apenas no segundo turno. A combinação desses elementos torna extremamente difícil para um único candidato alcançar a maioria absoluta logo de início.

Os principais motivos incluem: