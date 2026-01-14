Lula vence todos os cenários de segundo turno, aponta Genial/Quaest

Lula lidera todos os cenários de segundo turno da disputa presidencial de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest realizada entre os dias 8 e 11 de janeiro e divulgada nesta quarta-feira, 14. Nos confrontos diretos mais disputados, a diferença é de cinco pontos percentuais contra Tarcísio de Freitas e de sete pontos contra Flávio Bolsonaro. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais.

As intenções de voto do presidente no segundo turno oscilam entre 43% e 46%. Os principais concorrentes aparecem com percentuais entre 31% e 39%.

No primeiro cenário de segundo turno, Lula aparece com 44% das intenções de voto, enquanto Tarcísio de Freitas soma 39%. Os indecisos representam 4%, e 13% dizem votar em branco, nulo ou afirmam que não vão votar.

No segundo cenário, em confronto com Flávio Bolsonaro, Lula registra 45% das intenções de voto, contra 38% do senador. Os indecisos chegam a 2%, enquanto 15% declaram voto em branco, nulo ou dizem não votar.

No terceiro cenário, Lula soma 43% e Ratinho Júnior aparece com 36%. Os indecisos são 4%, e 17% afirmam votar em branco, nulo ou não comparecer às urnas.

No quarto cenário, em disputa com Ronaldo Caiado, Lula marca 44% das intenções de voto e Caiado, 33%, com 4% de indecisos e 19% eleitores que votariam em branco, nulo ou não votariam.

No quinto cenário, contra Romeu Zema, Lula amplia a vantagem e alcança 46%, contra 31% do governador de Minas Gerais. Os indecisos somaram 4% e 19% declaram voto em branco, nulo ou não votar.

Primeiro turno

Nos cenários de primeiro turno, Lula também aparece à frente em todas as simulações testadas pela Genial/Quaest. As intenções de voto do presidente variam entre 35% e 40%, dependendo da composição do cenário, enquanto Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas se alternam como principais adversários.

No primeiro cenário, Lula lidera com 36% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece com 23%, seguido por Tarcísio de Freitas, com 9%, Ratinho Júnior, com 7%, Ronaldo Caiado, com 3%, Romeu Zema, com 2%, e Renan Santos e Aldo Rebelo, com 1% cada. Os indecisos somam 7%, 11% declaram voto em branco, nulo ou não votar.

No segundo cenário, Lula registra 35%, Flávio Bolsonaro marca 26%, Ratinho Júnior aparece com 9%, Caiado com 4%, Zema com 3%, Renan Santos com 1% e Aldo Rebelo com 2%. Os indecisos chegam a 8%, e 12% afirmam votar em branco, nulo ou não comparecer.

No terceiro cenário, Lula soma 39% das intenções de voto, seguido por Tarcísio de Freitas, com 27%. Caiado registra 5%, Renan Santos 4% e Aldo Rebelo 3%. Os indecisos representam 8%, e 14% dizem votar em branco, nulo ou não votar.

No quarto cenário, Lula marca 40%, Flávio Bolsonaro aparece com 23% e Tarcísio com 14%. Renan Santos e Aldo Rebelo registram 2% cada. Os indecisos somam 7%, e 12% declaram voto em branco, nulo ou não votar.

No quinto cenário, Lula registra 37%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 28%, e Ratinho Júnior, com 11%. Renan Santos e Aldo Rebelo aparecem com 2% cada. Os indecisos chegam a 7%, e 13% dizem votar em branco, nulo ou não comparecer.

No sexto cenário, Lula soma 39% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro aparece com 32%, seguidos por Romeu Zema, com 5%, e Renan Santos e Aldo Rebelo, com 2% cada. Os indecisos são 7%, e 13% afirmam voto em branco, nulo ou não votar.

No sétimo cenário, Lula registra 38%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 31%. Ronaldo Caiado aparece com 5%, e Renan Santos e Aldo Rebelo, com 2% cada. Os indecisos chegam a 8%, e 14% declaram voto em branco, nulo ou não votar.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu presencialmente 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais.