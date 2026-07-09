Reeleição no Brasil: relembre os presidentes que conquistaram mais de um mandato

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A reeleição para cargos do poder Executivo no Brasil foi instituída em 1997 e, desde então, tem sido um fator decisivo nas disputas eleitorais. A possibilidade de um segundo mandato consecutivo alterou a dinâmica política, mas a história recente, em 2026, mostra um cenário ainda mais complexo. Até hoje, três presidentes conseguiram a reeleição consecutiva, e um deles, Luiz Inácio Lula da Silva, tornou-se o primeiro a conquistar um terceiro mandato não consecutivo, estando atualmente no cargo.

A regra que permite a reeleição foi estabelecida pela Emenda Constitucional nº 16, de 4 de junho de 1997. A alteração na Constituição Federal passou a permitir que o presidente da República, governadores de estado e do Distrito Federal, e prefeitos pudessem concorrer a um único mandato subsequente.

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Quais presidentes conseguiram mais de um mandato?

Desde a aprovação da emenda, três chefes do Executivo foram reeleitos para um segundo mandato consecutivo. Cada um enfrentou cenários políticos e econômicos distintos. Além deles, um presidente conquistou um terceiro mandato não consecutivo, um marco na política nacional.

Fernando Henrique Cardoso (FHC)

O primeiro presidente a se beneficiar da nova regra foi Fernando Henrique Cardoso, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Eleito em 1994, FHC foi reeleito em 1998 ainda no primeiro turno. Sua campanha vitoriosa teve como pilar a estabilidade econômica proporcionada pelo Plano Real, que controlou a hiperinflação que assolava o país.

Luiz Inácio Lula da Silva

Eleito pela primeira vez em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), conquistou seu segundo mandato consecutivo na eleição de 2006. Apesar do desgaste político causado pelo escândalo do "Mensalão", sua reeleição foi impulsionada pelo crescimento econômico e por programas sociais como o Bolsa Família. Anos depois, em 2022, Lula retornou ao cenário político e foi eleito para um terceiro mandato, derrotando o então presidente Jair Bolsonaro. Atualmente em exercício desde 2023, ele se tornou o primeiro presidente a governar o país por três vezes na era democrática.

Dilma Rousseff

Sucessora de Lula, Dilma Rousseff, também do PT, foi eleita em 2010 e reeleita em 2014 na disputa mais acirrada da Nova República, vencendo Aécio Neves (PSDB) no segundo turno. A campanha foi marcada por crescente polarização e os primeiros sinais da crise econômica que se agravaria. Seu segundo mandato, no entanto, foi interrompido pelo processo de impeachment concluído em 2016, há uma década.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.