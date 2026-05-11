Quais presidentes do Brasil já foram reeleitos? Relembre aqui

A reeleição para cargos do poder Executivo no Brasil é uma possibilidade relativamente recente na história do país. Aprovada em 1997 por meio de uma Emenda Constitucional, a regra permitiu que presidentes, governadores e prefeitos pudessem disputar um segundo mandato consecutivo. Desde então, três presidentes conseguiram a reeleição consecutiva para o Palácio do Planalto. Lula, um deles, posteriormente conquistou um terceiro mandato não consecutivo em 2022.

Essa mudança nas regras eleitorais alterou profundamente a dinâmica política nacional. A possibilidade de recondução ao cargo mais alto da República passou a influenciar estratégias de governo, alianças partidárias e o próprio debate público durante os quatro anos de mandato. Conhecer quem obteve sucesso nesse desafio ajuda a entender o cenário político das últimas décadas.

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Fernando Henrique Cardoso (1995-2002)

O primeiro presidente a se beneficiar da nova regra foi Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Eleito em 1994, FHC teve sua gestão marcada pela consolidação do Plano Real, que estabilizou a economia brasileira após um longo período de hiperinflação. A aprovação da emenda da reeleição ocorreu durante seu primeiro mandato.

Com a popularidade impulsionada pelo controle da inflação, ele venceu a disputa de 1998 ainda no primeiro turno. Seu segundo governo, no entanto, enfrentou crises econômicas, como a desvalorização do real em 1999, e uma crise de energia que levou a um racionamento em 2001.

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o segundo presidente a conquistar a reeleição. Eleito pela primeira vez em 2002, seu governo foi caracterizado por um cenário econômico favorável, com crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e pela implementação de programas sociais de ampla abrangência, como o Bolsa Família.

Apesar do escândalo do Mensalão, que abalou seu primeiro mandato, Lula conseguiu se reeleger em 2006, derrotando seu adversário no segundo turno. O segundo mandato foi marcado pela continuidade das políticas sociais e por uma forte projeção do Brasil no cenário internacional, aproveitando o bom momento da economia global antes da crise de 2008.

Dilma Rousseff (2011-2016)

Sucessora de Lula, Dilma Rousseff (PT) foi a terceira presidente a ser reeleita consecutivamente. Eleita em 2010, ela deu continuidade a muitas das políticas de seu antecessor. Sua reeleição, em 2014, ocorreu em uma das disputas mais acirradas da história recente do país, vencendo por uma margem de apenas 3,28 pontos percentuais.

O segundo mandato de Dilma, porém, foi interrompido. Aprofundou-se uma grave crise econômica e política, somada às investigações da Operação Lava Jato. Em meio a protestos e perda de apoio no Congresso, ela sofreu um processo de impeachment em 2016, que resultou em seu afastamento definitivo do cargo.

Luiz Inácio Lula da Silva - Terceiro mandato (2023-2026)

Após ter seus direitos políticos restabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2021, Lula concorreu novamente à presidência em 2022. Em uma eleição polarizada, derrotou o então presidente Jair Bolsonaro, que se tornou o primeiro a não conseguir a reeleição. A vitória de Lula no segundo turno ocorreu por uma margem estreita (50,9% a 49,1% dos votos válidos), consagrando-o como o primeiro presidente brasileiro eleito para três mandatos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.