BH: eleições começam com movimento tranquilo na Pampulha

O movimento é tranquilo na manhã deste domingo (4/10) na Escola Estadual Deputado Álvaro Sales, no Bairro Trevo, Região da Pampulha, em Belo Horizonte. A instituição é o local de votação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), candidato à reeleição.

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A votação do parlamentar estava inicialmente prevista para as 8h10. A assessoria de Nikolas, no entanto, informou que houve um atraso e que a previsão é de que ele chegue à escola por volta das 9h.

Na abertura dos portões, cerca de 30 pessoas aguardavam para entrar na instituição e votar.

O auxiliar de loja Lucas Tenazor Tauana, de 17 anos, foi o primeiro da fila. Morando no Bairro Dandara, em Belo Horizonte, há cerca de dez meses, ele veio de Tabatinga, no Amazonas, e contou que não encontrou dificuldades para participar da eleição na capital mineira.

“Não foi um processo muito difícil, tirei o título de eleitor daqui mesmo”, afirmou.

Lucas também disse que a votação foi rápida e tranquila. Segundo ele, a escolha dos candidatos levou em consideração temas que considera prioritários. “Escolhi os candidatos pela educação, segurança e a melhora da cidade”, pontuou.

“Foi tranquilo e rápido”

A mãe de Lucas, a cuidadora de idosos Darlane Guedes Tenazor, de 33 anos, também votou pela manhã. Moradora de Belo Horizonte há três anos, ela destacou a tranquilidade no local. “Foi tranquilo e rápido. Eu escolhi um bom candidato. É um privilégio votar aqui no estado de Minas Gerais”, pontuou.

Darlane explicou que chegou cedo ao local devido ao estado de saúde do marido, motivo pelo qual a família optou por votar logo no início da manhã. Até as 8h30, não havia muita movimentação política no portão da escola, cenário que possivelmente deve se manter ao longo do dia.

Eleições 2026

Neste domingo, 4 de outubro, ocorre o primeiro turno das eleições gerais de 2026. Cada eleitor fará seis escolhas na urna: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois candidatos diferentes ao Senado, governador e presidente da República.

Em todo o país, estão em disputa 513 cadeiras na Câmara dos Deputados, 1.035 vagas nas assembleias legislativas e na Câmara Legislativa do Distrito Federal, 54 vagas no Senado e os governos das 27 unidades da Federação, além da Presidência da República.

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Em Minas Gerais, são 53 vagas para deputado federal, 77 para deputado estadual e duas para o Senado, além dos cargos de governador e presidente da República.