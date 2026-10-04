Eleições 2026: que horas começa e termina a votação do primeiro turno?

Os mais de 158 milhões de eleitores brasileiros devem votar no dia 4 de outubro, data do primeiro turno das eleições de 2026. O horário de votação será unificado em todo o país, ocorrendo das 8h às 17h, de acordo com o fuso de Brasília.

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Essa unificação permite que a apuração dos votos para todos os cargos comece logo após o encerramento. A previsão é que os primeiros resultados sejam divulgados a partir das 17h, no horário da capital federal.

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Cidades com fusos horários diferentes precisarão se adaptar. Em Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima, as seções eleitorais funcionarão das 7h às 16h, no horário local. Grande parte do Amazonas também seguirá este mesmo horário.

Já nas localidades do Amazonas que seguem o fuso do Acre, a votação começará mais cedo, às 6h. Esta é a terceira eleição com horários uniformizados, uma medida determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em dezembro de 2021.

Veja o horário de votação no seu estado

Acre: das 6h às 15h

Onze municípios do Amazonas: das 6h às 15h (Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença)

Demais 51 municípios do Amazonas: das 7h às 16h

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima: das 7h às 16h

Que horas começa a apuração de votos?

A contagem dos votos do primeiro turno poderá ser acompanhada ao vivo pelo site do GLOBO a partir das 17h, no horário de Brasília. Os eleitores também terão acesso a um mapa de apuração com os resultados por estado e município.

Para a cobertura das eleições 2026, o GLOBO preparou um ambiente especial no site e no aplicativo. O leitor poderá consultar os cinco cargos em disputa: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

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No mapa, será possível ver quem lidera, quem foi eleito ou quem disputará o segundo turno em cada um dos 26 estados, no Distrito Federal e nos 5.569 municípios. Também estarão disponíveis a nova divisão do Congresso Nacional, a composição das Assembleias Legislativas e do Senado.