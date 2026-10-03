Eleição em números: a megaestrutura mobilizada para este domingo

O país vai às urnas neste domingo, 4, para o primeiro turno das eleições gerais. Com mais de 158,7 milhões de eleitores aptos a votar, quase 2,3 milhões a mais que em 2022, a votação terá início às 8 e termina às 17 horas, pelo horário de Brasília, em todos os estados e no Distrito Federal. Se nenhum candidato à Presidência ou a governos estaduais obtiver mais de 50% dos votos válidos, haverá um segundo turno no último domingo do mês, 25 de outubro.

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O eleitor vota em seis cargos, nesta ordem: deputado federal, deputado estadual ou distrital, primeiro senador, segundo senador, governador e presidente. Neste ano, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) registrou 20.985 pedidos de candidatura. A maior parte é para deputado estadual (11.294), seguida por federal (7.803) e distrital (433). Para o Senado, foram 318 pedidos, enquanto as disputas pelos governos estaduais e do Distrito Federal contabilizaram 201 registros para governador. À Presidência da República, foram 14. Até o primeiro turno, a Justiça Eleitoral havia recebido mais de 58 mil denúncias de propaganda irregular.

A apuração dos votos deste domingo começa logo após o fechamento das urnas, sem hora definida para o encerramento. Em 2022, o TSE confirmou o segundo turno entre Lula e o então presidente Jair Bolsonaro às 21h30 4h30 após o término da votação. No segundo turno daquele ano, mesmo com o resultado apertado e 98% das urnas apuradas, a vitória do petista foi confirmada por volta das 20 horas. As disputas para governador costumam ser definidas primeiro. Em alguns casos, o resultado é proclamado apenas uma hora após o fechamento das urnas.

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Ao todo, serão utilizadas 563.910 urnas eletrônicas para que os 158,7 milhões de eleitores no Brasil e no exterior registrem seus votos. Para acessar comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas isoladas, o TSE está contando de novo com o apoio logístico das Forças Armadas. Mais de 1,9 milhão de pessoas foram convocadas para atuar como mesários neste domingo. Elas atuarão nas 516.785 seções localizadas em 2.641 zonas eleitorais nos 5.571 municípios brasileiros. Fora do país, serão 1.310 seções. Lisboa é o colégio eleitoral estrangeiro com maior número de eleitores (78,8 mil registrados), seguida de Boston (EUA), com 53,4 mil votantes.