Lula vence na Coreia do Sul, Nova Zelândia e Austrália

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente nos boletins de urna já disponíveis na Coreia do Sul, na Nova Zelândia e na Austrália, onde a votação para a Presidência da República terminou antes do encerramento do pleito no Brasil por causa da diferença de fuso horário. Os dados foram levantados e conferidos pela TV Globo com base nas informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na Coreia do Sul e na Nova Zelândia, todas as seções consideradas no levantamento já haviam concluído a votação. Na Austrália, o resultado ainda era parcial, com 26 das 29 seções apuradas até a publicação desta reportagem.

Apesar da divulgação dos boletins de urna, o resultado oficial da eleição no exterior seguirá o mesmo calendário da apuração nacional e só será apresentado pelo TSE depois das 17h, pelo horário de Brasília.

Leia Mais

Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar fora do país neste primeiro turno. A Justiça Eleitoral mantém locais de votação em 186 cidades distribuídas por 134 países, com os maiores contingentes concentrados nos Estados Unidos, em Portugal e no Japão.

Coreia do Sul

Na Coreia do Sul, Lula recebeu 123 votos, o equivalente a 56,94% dos votos considerados. Flávio Bolsonaro (PL) aparece em seguida, com 72 votos e 33,33%.

Lula: 123 votos (56,94%)

Flávio Bolsonaro: 72 votos (33,33%)

Renan Santos: 6 votos (2,78%)

Ronaldo Caiado: 6 votos (2,78%)

Augusto Cury: 6 votos (2,78%)

Rui Costa Pimenta: 1 voto (0,46%)

Romeu Zema: 1 voto (0,46%)

Samara: 1 voto (0,46%)

Nova Zelândia

Na Nova Zelândia, a vantagem de Lula foi maior. O presidente somou 234 votos, ou 70,48%, enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 64, correspondentes a 19,28%.

Lula: 234 votos (70,48%)

Flávio Bolsonaro: 64 votos (19,28%)

Renan Santos: 13 votos (3,92%)

Romeu Zema: 7 votos (2,11%)

Augusto Cury: 6 votos (1,81%)

Ronaldo Caiado: 5 votos (1,51%)

Samara: 2 votos (0,60%)

Hertz Dias: 1 voto (0,30%)

Austrália

Na Austrália, a contagem ainda estava incompleta. Com 26 das 29 seções apuradas, Lula registrava 5.283 votos, contra 2.022 de Flávio Bolsonaro.

Lula: 5.283 votos

Flávio Bolsonaro: 2.022 votos

Augusto Cury: 276 votos

Renan Santos: 266 votos

Romeu Zema: 117 votos

Ronaldo Caiado: 102 votos

Samara: 24 votos

Clariana Barão: 17 votos

Hertz Dias: 15 votos

Rui Costa Pimenta: 6 votos

Edmilson Costa: 6 votos

Wilson Grassi: 5 votos

Leonardo Avalanche: 1 voto Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até a publicação desta reportagem, ainda não havia dados disponíveis para outros países. As informações serão atualizadas ao longo do dia, à medida que novos boletins de urna do exterior forem divulgados.

