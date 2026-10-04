Lula vence na Coreia do Sul, Nova Zelândia e Austrália
Apuração oficial do TSE no exterior segue calendário nacional e só será divulgada após as 17h em Brasília
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Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente nos boletins de urna já disponíveis na Coreia do Sul, na Nova Zelândia e na Austrália, onde a votação para a Presidência da República terminou antes do encerramento do pleito no Brasil por causa da diferença de fuso horário. Os dados foram levantados e conferidos pela TV Globo com base nas informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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Na Coreia do Sul e na Nova Zelândia, todas as seções consideradas no levantamento já haviam concluído a votação. Na Austrália, o resultado ainda era parcial, com 26 das 29 seções apuradas até a publicação desta reportagem.
Apesar da divulgação dos boletins de urna, o resultado oficial da eleição no exterior seguirá o mesmo calendário da apuração nacional e só será apresentado pelo TSE depois das 17h, pelo horário de Brasília.
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Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar fora do país neste primeiro turno. A Justiça Eleitoral mantém locais de votação em 186 cidades distribuídas por 134 países, com os maiores contingentes concentrados nos Estados Unidos, em Portugal e no Japão.
Coreia do Sul
Na Coreia do Sul, Lula recebeu 123 votos, o equivalente a 56,94% dos votos considerados. Flávio Bolsonaro (PL) aparece em seguida, com 72 votos e 33,33%.
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Lula: 123 votos (56,94%)
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Flávio Bolsonaro: 72 votos (33,33%)
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Renan Santos: 6 votos (2,78%)
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Ronaldo Caiado: 6 votos (2,78%)
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Augusto Cury: 6 votos (2,78%)
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Rui Costa Pimenta: 1 voto (0,46%)
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Romeu Zema: 1 voto (0,46%)
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Samara: 1 voto (0,46%)
Nova Zelândia
Na Nova Zelândia, a vantagem de Lula foi maior. O presidente somou 234 votos, ou 70,48%, enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 64, correspondentes a 19,28%.
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Lula: 234 votos (70,48%)
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Flávio Bolsonaro: 64 votos (19,28%)
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Renan Santos: 13 votos (3,92%)
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Romeu Zema: 7 votos (2,11%)
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Augusto Cury: 6 votos (1,81%)
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Ronaldo Caiado: 5 votos (1,51%)
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Samara: 2 votos (0,60%)
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Hertz Dias: 1 voto (0,30%)
Austrália
Na Austrália, a contagem ainda estava incompleta. Com 26 das 29 seções apuradas, Lula registrava 5.283 votos, contra 2.022 de Flávio Bolsonaro.
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Lula: 5.283 votos
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Flávio Bolsonaro: 2.022 votos
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Augusto Cury: 276 votos
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Renan Santos: 266 votos
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Romeu Zema: 117 votos
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Ronaldo Caiado: 102 votos
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Samara: 24 votos
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Clariana Barão: 17 votos
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Hertz Dias: 15 votos
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Rui Costa Pimenta: 6 votos
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Edmilson Costa: 6 votos
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Wilson Grassi: 5 votos
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Leonardo Avalanche: 1 voto
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Até a publicação desta reportagem, ainda não havia dados disponíveis para outros países. As informações serão atualizadas ao longo do dia, à medida que novos boletins de urna do exterior forem divulgados.