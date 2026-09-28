BTG/Nexus: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 37% no 1º turno

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 42% das intenções de voto na disputa pela Presidência da República, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) tem 37%, segundo pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-feira (28/9). No cenário estimulado de primeiro turno, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, os dois são seguidos pelo escritor Augusto Cury (Avante) e por Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 5%.

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Renan Santos (Missão) aparece com 4%. Romeu Zema (Novo) e Samara (UP) têm 1% cada. Rui Costa Pimenta (PCO), Hertz Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram. Outros 3% afirmam que votariam em branco ou nulo, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

Considerados apenas os votos válidos, quando são excluídos os votos em branco e nulo e os indecisos, Lula registra 44%, contra 39% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury e Caiado aparecem com 5% cada, seguidos por Renan Santos, com 4%. Zema e Samara têm 1% cada. Os demais candidatos não aparecem no cálculo de votos válidos apresentado pela pesquisa.



87% dizem que voto não vai mais mudar



A pesquisa também mediu o grau de certeza do eleitor em relação à escolha para o primeiro turno. Entre os entrevistados que indicaram algum candidato, 87% afirmaram que a decisão já está tomada e não deve mais mudar até a eleição. Outros 12% disseram que ainda podem mudar de voto, enquanto 1% não soube ou não respondeu.

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A pesquisa BTG Pactual/Nexus ouviu 2.000 eleitores por telefone entre os dias 25 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07557/2026.

