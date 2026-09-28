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Wilker Leão é preso em flagrante; UnB repudia ataque

Influenciador e candidato a deputado federal , junto com apoiadores, é suspeito de agredir estudante e depredar patrimônio público

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Junio Silva - Correio Braziliense
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Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
28/09/2026 00:17

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Wilker Leão é suspenso da UnB por mais 60 dias
Wilker Leão (Novo) teria promovido "atos de violência e depredação", segundo a UNB; imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento das agressões crédito: Divulgação

A Universidade de Brasília (UnB) emitiu uma nota de repúdio ao que chamou de “atos de violência e depredação” cometidos pelo candidato a deputado federal Wilker Leão (Novo), neste domingo (27/9), no Instituto de Artes (IdA).

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De acordo com o Diretório Central de Estudantes (DCE) Honestino Guimarães, o candidato e um grupo de apoiadores agrediram um dos estudantes com socos e pontapés. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento das agressões. 

“Os acontecimentos deste domingo revelam que os métodos adotados pela extrema-direita, além de ilegais, são covardes, porque só se viabilizam na impossibilidade do debate qualificado. Por isso, a união da comunidade em defesa da Universidade é tão importante”, diz a nota da Universidade.

A UnB afirma que está adotando providências administrativas e jurídicas cabíveis para a apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos, além de se solidarizar com os membros da comunidade universitária atingidos. 

Wilker foi preso em flagrante após pintar, sem autorização, as paredes do IdA. Ele foi conduzido à Polícia Federal, onde permaneceu preso por suspeita de dano ao patrimônio da União. 

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O candidato havia sido expulso da UnB há cerca de um ano, após mobilização dos demais estudantes. Ele ficou conhecido por filmar e intimidar professores durante as aulas do curso de história.

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