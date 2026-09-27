Flávio sobre fake news de N. Sra. Aparecida: "PT e gente de dentro da CNBB"

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) afirmou na tarde deste domingo (27/9) que o Partido dos Trabalhadores (PT) contou com ajuda de membros da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para espalhar a notícia falsa de que ele pretende retirar Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil. A declaração foi dada à jornalistas que acompanharam o ato de campanha do presidenciável em Goiânia (GO).

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“O PT tem hoje uma liga da mentira. Uma grande teia de perfis falsos e pagos com dinheiro público para divulgar fake news. A maior fake news da campanha foi essa, a de Nossa Senhora Aparecida. Jamais existiu esse movimento. O PT já estava há alguns dias tentando levantar essa notícia falsa e conseguiu com a ajuda de gente de dentro da CNBB”, afirmou o senador.

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No evento com apoiadores, Flávio ainda fez provocações ao líder petista. “Vou no debate da Globo. Ele que lute. Eu quero ir para lá debater com ele. Eu estou chamando o Lula para o debate: ‘Lula, eu quero você no debate da Globo, vem debater comigo porque eu vou esfregar verdades na sua cara e vou mostrar que o meu projeto de Brasil é melhor que o seu”, declarou.