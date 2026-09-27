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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro confirma presença no debate da Globo e provoca Lula

Na reta final da campanha, candidato do PL afirmou que pretende "desmarcar" líder petista durante o debate marcado para a próxima quinta (1/10)

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Junio Silva - Correio Braziliense
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Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
27/09/2026 19:34

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Flávio confirma presença em debate na Globo para
Candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro diz que irá ao debate na TV Globo e provoca Lula: "Vou esfregar verdade na sua cara" crédito: Charles Vieira/Divulgação

Durante uma carreata em Goiânia, neste domingo (27/9), o candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que participará do debate na Globo, que acontece na próxima quinta-feira (1/10). Essa será a primeira vez que Flávio e Lula debatem frente a frente na corrida para o Planalto. 

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No evento com apoiadores, Flávio fez provocações ao líder petista. “Vou no debate da Globo. Está confirmado aqui ele. Ele que lute. Eu quero ir para lá debater com ele. Eu estou chamando o Lula para o debate: ‘Lula, eu quero você no debate da Globo, vem debater comigo porque eu vou esfregar verdade na sua cara e vou mostrar que o meu projeto de Brasil é melhor que o seu”, declarou.

Segundo Flávio, ele comparecerá ao debate mesmo na ausência de Lula. Anteriormente, o candidato do PL já havia condicionado a participação no evento à presença do líder petista. 

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também afirmou não ter adversário em Goiás e chamou Lula de “assassino da esperança do Brasil”. Segundo ele, o presidente será confrontado sobre a recente crise no Supremo Tribunal Federal (STF) durante o debate. 

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Aos apoiadores, Flávio voltou a falar sobre a intenção de anistiar os envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro. Jair Bolsonaro também se encontra preso em regime domiciliar por envolvimento na trama.

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