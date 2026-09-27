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CNBB rebate Flávio Bolsonaro: "A mentira não se combate com mentira"

Candidato do PL acusa integrantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil de espalhar 'fake news' para prejudicá-lo na disputa presidencial

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Correio Braziliense
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Repórter
27/09/2026 22:42

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Coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (1º/7), na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em Brasília
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou nota na noite deste domingo (27/9) para rebater declarações do senador Flávio Bolsonaro (PL) crédito: Ascom/ CNBB

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) rebateu na noite deste domingo (27/9) a acusação sem provas do candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, de que a entidade havia ajudado a disseminar a informação falsa de que ele pretendia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil para prejudicá-lo na disputa presidencial. 

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A CNBB afirmou que "não produziu, autorizou ou participou da elaboração ou divulgação de informações falsas relacionadas ao atual processo eleitoral". Também disse que "repudia a produção e a utilização de informações falsas, independentemente de sua origem ou de quem possam beneficiar ou prejudicar". "A mentira não se combate com outra mentira", destacou.

Confira a nota na íntegra:

"Diante de informações e manifestações que circulam nas redes sociais envolvendo o nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), esclarecemos:

A CNBB não produziu, autorizou ou participou da elaboração ou divulgação de informações falsas relacionadas ao atual processo eleitoral.

A Conferência repudia a produção e a utilização de informações falsas, independentemente de sua origem ou de quem possam beneficiar ou prejudicar.

A CNBB não integra qualquer estrutura político-partidária, de partido ou candidatura. Suas manifestações sobre as eleições decorrem de sua missão pastoral e de princípios públicos expressos em seus documentos, orientados pela dignidade humana, pelo bem comum, pela democracia e pela liberdade de consciência.

Atribuir à CNBB participação em estruturas de produção ou disseminação de desinformação, sem fatos e provas que sustentem tal afirmação, atinge injustamente a instituição e não contribui para a serenidade e a responsabilidade que devem caracterizar o processo eleitoral. A mentira não se combate com outra mentira.

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