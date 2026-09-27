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ELEIÇÕES 2026

Carlos Viana anuncia apoio a Flávio Bolsonaro após romper com Caiado

"Ou quente ou frio. O morno não serve. Nessa reta final, eu apoio Flávio Bolsonaro no primeiro turno para varrermos de vez a esquerda", declarou o senador em vídeo nas redes sociais

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Estado de Minas
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Repórter
27/09/2026 22:18

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Na foto, o senador Carlos Viana (PSD) em estúdio do programa EM Minas
Senador Carlos Viana (PSD), que tenta a reeleição ao Senado, rompeu com Ronaldo Caiado e declarou apoio a Flávio Bolsonaro na noite deste domingo (27/9) crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

O senador Carlos Viana (PSD) anunciou na noite deste domingo (27) apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. A decisão vai na contramão do que definiu o próprio partido ao lançar o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) para a disputa ao Palácio do Planalto.

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“Ou quente ou frio. O morno não serve. Nessa reta final, eu apoio Flávio Bolsonaro no primeiro turno para varrermos de vez a esquerda do nosso país”, disse Viana em vídeo publicado nas redes sociais.

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O senador Carlos Viana disputa a reeleição ao Senado Federal por Minas Gerais nas eleições de 2026. Com mandato vigente até o início de 2027, o político e jornalista é o candidato do Partido Social Democrático (PSD) a uma das vagas.

Nascido em Belo Horizonte, Viana atuou por anos como repórter e apresentador em veículos de imprensa de Minas Gerais, como Rede Minas, TV Alterosa, Record Minas e Itatiaia. A entrada na política ocorreu com a eleição para o Senado, em 2018.

Desde então, também disputou outros cargos eletivos, como o governo de Minas Gerais, em 2022, e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), em 2024. Nesse período, também mudou de partido e, em 2026, filiou-se ao PSD para disputar a reeleição ao Senado.

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Entre as pautas defendidas por Viana estão a melhoria da educação pública e o fortalecimento do combate à criminalidade em Minas Gerais.

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