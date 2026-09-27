'Mexer com Nossa Senhora Aparecida não é aceitável', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que “mexer com Nossa Senhora Aparecida não é aceitável”. A declaração foi dada neste domingo (27/9) durante sabatina no Canal Livre, da TV Band.

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“Esse negócio de mexer com Nossa Senhora Aparecida não é aceitável. Não dá. Já teve gente da religião evangélica que um dia chutou Nossa Senhora Aparecida”, iniciou Lula.

“Mas foi uma fake news, presidente!”, rebateu Adriana Araújo, uma das jornalistas que comandam o programa.

Mesmo assim Lula prosseguiu. “O dado concreto é que isso está na rede social. Muito forte! (...). Ela vai ser a padroeira do Brasil porque o povo quer e tem fé. Eu só quero que todas as religiões se respeitem”, declarou.

Flávio culpa PT e CNBB por fake news

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) afirmou na tarde deste domingo que o Partido dos Trabalhadores (PT) contou com ajuda de membros da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para espalhar a notícia falsa de que ele pretende retirar Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil.

“O PT tem hoje uma liga da mentira. Uma grande teia de perfis falsos e pagos com dinheiro público para divulgar fake news. A maior fake news da campanha foi essa, a de Nossa Senhora Aparecida. Jamais existiu esse movimento. O PT já estava há alguns dias tentando levantar essa notícia falsa e conseguiu com a ajuda de gente de dentro da CNBB”, afirmou o senador.

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Resposta da CNBB

A declaração de Flávio fez a CNBB divulgar uma nota de esclarecimento. "Atribuir à CNBB participação em estruturas de produção ou disseminação de desinformação, sem fatos e provas que sustentem tal afirmação, atinge injustamente a instituição e não contribui para a serenidade e a responsabilidade que devem caracterizar o processo eleitoral. A mentira não se combate com outra mentira", diz parte do texto.