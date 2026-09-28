Últimos dias para ganhar a confiança do eleitor

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Candidatos ao governo de Minas Gerais intensificam suas agendas de campanha nesta que é a última semana antes do primeiro turno, marcado para 4 de outubro. Na reta final, eles têm seis dias para manter ou ajustar estratégias em busca de uma vaga em um eventual segundo turno, previsto para o dia 25 de outubro.

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O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) exemplifica esse cenário. Terceiro colocado na última pesquisa Datafolha, ele busca diminuir a distância para Patrus Ananias (PT), que aparece em segundo lugar. O levantamento, divulgado em 24 de setembro, mostra Cleitinho Azevedo (Republicanos) com 40% das intenções de voto, seguido por Patrus, com 15%, e Kalil, com 9%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.



Para os últimos dias, Kalil enfatiza a relevância de Belo Horizonte em sua campanha, mas ainda sem confirmar se a agenda final incluirá outras regiões do estado. “Nós vamos mostrar o que fizemos. É o lugar que eu fui prefeito, que me deu a vida política. Nós estamos avaliando sim [viajar], mas ainda não tem nada resolvido”, disse.



Ontem, o candidato centralizou sua agenda em uma caminhada na Feira de Artesanato da Afonso Pena, onde conversou com apoiadores e relembrou ações voltadas aos comerciantes, em especial durante a pandemia. “Nós levamos a Feira para dentro da Prefeitura”, disse.

Capital e interior



Segundo colocado na última pesquisa Datafolha, com 15% das intenções de voto, Patrus Ananias aposta na continuidade da estratégia adotada até agora. A campanha pretende manter agendas em Belo Horizonte, na Região Metropolitana e em outras regiões de Minas nos últimos dias antes da votação.

“As pesquisas mais recentes mostram que a nossa campanha é a que mais vem crescendo, justamente entre os indecisos. Por isso, não vemos razão para mudar a estratégia. Vamos seguir apresentando nossas propostas para Minas Gerais, conversando com todos os mineiros, inclusive aqueles que ainda estão indecisos ou que não têm obrigação de votar, e fazendo uma campanha pautada pela ética, pelo respeito e pelo debate de ideias, sem ataques aos outros candidatos”, afirmou.



O petista também relaciona o crescimento que diz perceber na campanha às agendas realizadas pelo estado. “Andando aqui pelos caminhos de Minas e aqui pela minha querida cidade de Belo Horizonte, onde fui prefeito, eu sinto que a nossa campanha está crescendo com adesão das pessoas. É uma campanha com propostas claras e as pessoas sabem pela minha história na política que as propostas que eu apresento, uma vez eleito, se tornam realidade”, disse Patrus, que confirmou presença no último debate, terça-feira, na TV Globo, antes do primeiro turno.

Continuidade



O ex-vereador Gabriel Azevedo (MDB) é outro candidato que afirma que os últimos dias serão de continuidade à estratégia adotada até agora: presença nos debates, viagens pelo estado e um discurso de evitar o acirramento entre os adversários.



“Evitar transformar a reta final em uma escalada de ataques. Concluímos uma jornada que percorreu as dez regiões de Minas Gerais. O encerramento será no Serro, em uma fazenda produtora de queijo. Foi uma campanha de muito chão, ouvindo pessoas e conhecendo realidades diferentes do estado, e queremos manter esse espírito até o último dia”, disse Gabriel, que atingiu 3% das intenções de voto na última pesquisa Datafolha. Ele terá também compromissos na semana em Montes Claros e outros municípios mineiros. Amanhã, participará do debate na TV Globo.

Caminhada



Com 5% das intenções de voto no Datafolha e em busca da reeleição, o governador Mateus Simões (PSD) não detalhou as estratégias para a reta final, mas a tendência é que mantenha o corpo-a-corpo com o eleitor em BH e nos municípios, como vem fazendo. Foi o que aconteceu nesse fim de semana. No sábado, Mateus e o candidato a vice, Danilo de Castro (União Brasil), participaram de uma caminhada em São Lourenço, no Sul de Minas. A atividade incluiu encontros com lideranças políticas e apoiadores. Ontem, o governador participou de caminhada e de encontro com prefeitos e lideranças em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Simões destaca a melhora na avaliação de seu governo entre os eleitores mineiros. Segundo o levantamento citado por ele, 41% aprovam a gestão, enquanto 33% desaprovam. “Encontramos um estado que estava absolutamente arrasado e gastamos sete anos e meio para conseguir chegar ao ponto em que nós estamos hoje, com as contas sendo pagas, investimentos sendo retomados, melhoras significativas na educação, na segurança e na saúde”, disse fazendo referência ao governo de Romeu Zema (Novo), que deixou o segundo mandato para concorrer à Presidência da República.



Motociata



Líder nas pesquisas, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi procurado pela reportagem por meio da assessoria, mas não houve retorno até o fechamento da edição. Durante a sabatina do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, no dia 18, o candidato comentou sobre a posição alcançada na disputa.



“Acho que aonde eu cheguei aqui, aonde que um cara como eu ia virar vereador, depois deputado, senador e liderando pesquisas para o governo. Então, eu só tenho que retribuir. Está ótimo, não quero nada, não quero privilégio não, quero dar privilégio é para o povo”, afirmou. No último fim de semana antes do primeiro turno, Cleitinho participou de caminhadas e motociatas em municípios como Araguari, Uberaba e Divinópolis, sua cidade natal.



Otimismo



O candidato Flávio Roscoe (PL) também não respondeu à demanda da reportagem até o fechamento da edição. No debate promovido pela TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e Portal Uai, o empresário se mostrou otimista em relação aos últimos dias de campanha. Na avaliação dele, “o jogo eleitoral só está começando”, diante do histórico de mudanças no cenário eleitoral mineiro nos dias que antecedem a votação. Sua estratégia, afirmou, é “crescer mais seis ou sete pontos percentuais” para tentar chegar ao segundo turno. “A gente vai crescer muito nessa reta final, que é quando metade dos eleitores tomam decisão, e vários que tomaram ainda podem mudar”, argumentou na ocasião.

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Roscoe aproveitou o fim de semana para participar de uma motociata com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), no Vale do Aço, e caminhar pelo Mercado Central, em Belo Horizonte. Na Datafolha, o candidato aparece com 5% das intenções de voto.