“Ninguém vai arrancar Nossa Senhora do coração do povo brasileiro”, diz Caiado

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), se posicionou nesse sábado (26/9) na polêmica sobre a possível retirada do título de Padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida. Em publicação nas redes sociais, o presidenciável defendeu a importância da santa para a história do país.

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Sou católico e devoto de Nossa Senhora das Graças. Aprendi desde cedo que, nos momentos mais difíceis, a fé é onde a gente encontra força, esperança e consolo. E é por isso que me dói ver alguém querer apagar Nossa Senhora Aparecida da história do Brasil. Ela não é apenas um… — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) September 26, 2026

A manifestação de Caiado ocorre em meio à controvérsia envolvendo Flávio Bolsonaro (PL). Ele é acusado de articular com grupos evangélicos fundamentalistas a revogação do título da padroeira caso seja eleito presidente, o que o parlamentar nega.

A proposta mencionada não é atual. Trata-se do Projeto de Lei 2.623/2007, apresentado pelo então deputado federal Professor Victório Galli, que pretendia mudar a lei do feriado de 12 de outubro para trocar a expressão "padroeira do Brasil" por "padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos". O texto foi arquivado pela Câmara dos Deputados em 22 de agosto de 2008. Flávio Bolsonaro não tem relação com a autoria da proposta.

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Sem citar Flávio Bolsonaro nominalmente, Caiado afirmou que “dói ver alguém querer apagar Nossa Senhora Aparecida da história do Brasil”. O candidato do PSD, que é católico, iniciou a mensagem falando sobre sua fé pessoal e devoção.

“Sou católico e devoto de Nossa Senhora das Graças. Aprendi desde cedo que, nos momentos mais difíceis, a fé é onde a gente encontra força, esperança e consolo”, escreveu.

Na sequência, ele defendeu o significado da santa para os brasileiros. “Ela não é apenas um título, é a Padroeira do Brasil, é a fé de milhões de mães, pais e famílias brasileiras.”

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Caiado encerrou a publicação ressaltando que eventuais mudanças na lei não conseguiriam apagar a devoção popular. “Podem mudar uma lei, podem tentar apagar um título. Mas ninguém vai arrancar Nossa Senhora do coração do povo brasileiro!”