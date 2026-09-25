Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Diferença dos números de Patrus na pesquisa Atlas/Estadão chama atenção

Enquanto Datafolha e Quaest situam o candidato abaixo dos 20%, Atlas registra 31% no primeiro turno para o ex-prefeito de BH

Publicidade
Carregando...
AC
Arthur Colpa*
AC
Arthur Colpa*
Repórter
25/09/2026 11:51

compartilhe

×
Patrus Ananias nesta quinta-feira (24/9), antes de sabatina do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa
Patrus Ananias teria números divergentes, tanto no primeiro, quanto no segundo turno crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

A disparidade nas intenções de voto no candidato ao governo de Minas Gerais Patrus Ananias (PT) na pesquisa Atlas/Estadão chamou a atenção em relação a outras pesquisas publicadas na mesma semana. Na pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (24/9) por exemplo, o petista teria menos da metade das intenções de voto em relação ao levantamento Atlas/Estadão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Divulgada na última quarta-feira (23/9), o levantamento feito pela Atlas divulgou que o petista teria 31% das intenções de voto em primeiro turno, enquanto as pesquisas como Datafolha, Quaest e Real Time Big Data apontaram que o ex-prefeito de Belo Horizonte teria 15%, 16% e 19%, respectivamente.

Num eventual segundo turno contra Cleitinho Azevedo (Republicanos), os números de Patrus nas pesquisas Atlas/Estadão e Real Time são parecidos, enquanto a divergência com a Datafolha e Quaest volta a acontecer. Apesar dos números diferentes, o candidato perde por ampla margem em três das quatro pesquisas, com empate técnico divulgado pela Real Time Big Data.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Patrus teria 41,1% contra 53,1% de Cleitinho segundo a Atlas/Estadão, e 42% contra 43% na Real Time, o que configuraria empate técnico. De acordo com a Datafolha, o petista receberia 23% dos votos contra 60% do republicano, enquanto a Quaest aponta 26% contra 50%.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay