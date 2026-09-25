Diferença dos números de Patrus na pesquisa Atlas/Estadão chama atenção

A disparidade nas intenções de voto no candidato ao governo de Minas Gerais Patrus Ananias (PT) na pesquisa Atlas/Estadão chamou a atenção em relação a outras pesquisas publicadas na mesma semana. Na pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (24/9) por exemplo, o petista teria menos da metade das intenções de voto em relação ao levantamento Atlas/Estadão.

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Divulgada na última quarta-feira (23/9), o levantamento feito pela Atlas divulgou que o petista teria 31% das intenções de voto em primeiro turno, enquanto as pesquisas como Datafolha, Quaest e Real Time Big Data apontaram que o ex-prefeito de Belo Horizonte teria 15%, 16% e 19%, respectivamente.

Num eventual segundo turno contra Cleitinho Azevedo (Republicanos), os números de Patrus nas pesquisas Atlas/Estadão e Real Time são parecidos, enquanto a divergência com a Datafolha e Quaest volta a acontecer. Apesar dos números diferentes, o candidato perde por ampla margem em três das quatro pesquisas, com empate técnico divulgado pela Real Time Big Data.

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Patrus teria 41,1% contra 53,1% de Cleitinho segundo a Atlas/Estadão, e 42% contra 43% na Real Time, o que configuraria empate técnico. De acordo com a Datafolha, o petista receberia 23% dos votos contra 60% do republicano, enquanto a Quaest aponta 26% contra 50%.