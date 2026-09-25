Datafolha: Cleitinho pode vencer ainda em primeiro turno

A pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira (24/9) apontou que o candidato Cleitinho Azevedo (Republicanos), pode vencer a disputa pelo governo de Minas Gerais ainda em primeiro turno. Segundo o levantamento, o candidato do Republicanos teria 49% das intenções nos votos válidos. Com os 2 pontos percentuais da margem de erro para mais ou para menos, Cleitinho pode chegar aos 50% mais um, e se eleger ainda no dia 4 de outubro.

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A nova pesquisa que apontou a possível eleição de Cleitinho, mostra um crescimento do candidato na reta final de campanha, em comparação com o último levantamento, divulgado em 11 de setembro: entre os votos totais, cresceu de 37% para 40%. Já nos votos válidos, o republicano foi de 47% para 49%.

Enquanto as intenções de voto aumentam em favor de Cleitinho, a pesquisa mostrou que rivais políticos encolheram nos votos válidos desde a última pesquisa. Alexandre Kalil (PDT), saiu de 14% para 9%, Gabriel Azevedo (MDB) foi de 5% para 4%, Professor Túlio Lopes (PCB) tinha 3% e encolheu para 2%, e Rafael Duda (PSTU) regrediu de 2% para 1%.

Além do senador, outros concorrentes políticos tiveram crescente nos votos válidos, todas em 1%: Patrus Ananias (PT) foi de 17% para 18%, Mateus Simões (PSD) e Flávio Roscoe (PL) saíram de 5% para 6%, e Ben Mendes (Missão) cresceu de 1% para 2%. Henrique Áreas (PCO) e Indira Xavier (UP) mantiveram os 1% cada.

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*Estagiário sob supervisão do editor João Renato Faria