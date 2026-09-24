Lula defende fim das bets ao projetar anúncio oficial nesta sexta (25/9)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, reforçou nesta quinta-feira (24/9) em fim da operação das casas de aposta on-line, as bets, ao comentar um pronunciamento oficial que fará nesta sexta, em São Paulo, para anunciar medidas de "proteção às famílias e à economia popular".

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"Amanhã vou ter alguns anúncios importantes. Não vou poder dizer todos aqui mas eu queria que vocês soubessem de uma coisa. (...) Descobri que essa bet é uma doença. Queria dizer a vocês que eu vou acabar com as bets neste país. Vou acabar com as bets antes que elas acabem com o Brasil", disse Lula, em comício realizado em Maceió.

Além de anunciar o fim das bets, Lula acrescentou que o plano de medidas de "proteção às famílias e à economia popular" vão abranger iniciativas para conter o endividamento da população, no âmbito de pagamentos por cartão de crédito e via pix.

"Cartão de crédito é uma desgraça. A gente não vê o dinheiro e sai gastando. Agora, vocÊ nem precisa pedir o cartão de crédito porque o banco já libera para você e você vai gastando. Então nós também vamos tomar medida em relação a isso", afirmou.

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"Também é preciso fiscalizar como manuseiam o Pix. (...) Eu quero que vocês façam dívidas para coisas que melhorem a vida de vocês, para comprar um computador, uma roupa. Tudo isso é válido", completou o presidente.