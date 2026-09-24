Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Lula sobre bets: ‘Financiam os clubes com o dinheiro do pobre’

Presidente diz que pretende acabar com casas de apostas no Brasil e cobra que clubes encontrem outras formas de financiamento

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
24/09/2026 09:21 - atualizado em 24/09/2026 09:44

compartilhe

×
Quanto o governo Lula destinou ao agro: veja os números do Plano Safra 2026/27
A declaração ocorre em meio à intensificação, na reta final da campanha para o primeiro turno, das críticas de Lula ao setor de apostas crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nessa quarta-feira (23/9), que as casas de apostas financiam clubes de futebol “com o dinheiro do pobre” e reiterou que pretende acabar com as bets no Brasil. Durante evento com representantes do setor cultural, o petista criticou a dependência dos times em relação aos recursos das empresas de apostas e disse que os clubes terão que buscar outras formas de financiamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Agora chega a bet, que não oferece nenhum entretenimento para ninguém. E fica financiando os clubes com quê? Com dinheiro do pobre. É o pobre que joga, é o pobre que fica doente, é o pobre que se mata”, criticou.

Leia Mais

Lula afirmou que os próprios torcedores já contribuem financeiramente com os clubes ao frequentarem os estádios e comprarem produtos oficiais. “O torcedor pobre vai no campo, ele compra a camisa do time e paga pela propaganda que está lá. E ele compra a camisa para ele, para a mulher dele, para o filho dele. Ele está ajudando o clube”, disparou.

Na sequência, o presidente reforçou a intenção de encerrar a atuação das casas de apostas no país. “Nós vamos acabar com a bet. Vamos acabar com a bet. E os times que aprendam a virar times empresários”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A declaração ocorre em meio à intensificação, na reta final da campanha para o primeiro turno, das críticas de Lula ao setor de apostas. O presidente também rebateu a pressão de dirigentes de clubes contrários a restrições às bets e afirmou que a medida não representa uma disputa do governo com o futebol. “Essa não é uma guerra, é uma decisão. Nós vamos acabar com a bet”, subiu o tom.

Tópicos relacionados:

apostas bets clubes-de-futebol eleicoes-2026 jogo-do-tigrinho lula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay