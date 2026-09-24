Lula sobre bets: ‘Financiam os clubes com o dinheiro do pobre’
Presidente diz que pretende acabar com casas de apostas no Brasil e cobra que clubes encontrem outras formas de financiamento
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nessa quarta-feira (23/9), que as casas de apostas financiam clubes de futebol “com o dinheiro do pobre” e reiterou que pretende acabar com as bets no Brasil. Durante evento com representantes do setor cultural, o petista criticou a dependência dos times em relação aos recursos das empresas de apostas e disse que os clubes terão que buscar outras formas de financiamento.
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“Agora chega a bet, que não oferece nenhum entretenimento para ninguém. E fica financiando os clubes com quê? Com dinheiro do pobre. É o pobre que joga, é o pobre que fica doente, é o pobre que se mata”, criticou.
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Lula afirmou que os próprios torcedores já contribuem financeiramente com os clubes ao frequentarem os estádios e comprarem produtos oficiais. “O torcedor pobre vai no campo, ele compra a camisa do time e paga pela propaganda que está lá. E ele compra a camisa para ele, para a mulher dele, para o filho dele. Ele está ajudando o clube”, disparou.
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Na sequência, o presidente reforçou a intenção de encerrar a atuação das casas de apostas no país. “Nós vamos acabar com a bet. Vamos acabar com a bet. E os times que aprendam a virar times empresários”, disse.
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A declaração ocorre em meio à intensificação, na reta final da campanha para o primeiro turno, das críticas de Lula ao setor de apostas. O presidente também rebateu a pressão de dirigentes de clubes contrários a restrições às bets e afirmou que a medida não representa uma disputa do governo com o futebol. “Essa não é uma guerra, é uma decisão. Nós vamos acabar com a bet”, subiu o tom.