Medida de Lula contra bets terá foco na publicidade

Em campanha por um quarto mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer apresentar ainda nesta semana uma medida provisória restringindo as atividade das casas de apostas online. No momento, o núcleo do governo estuda o alcance das restrições, mas uma decisão já foi tomada: não deve haver proibição total às bets. Segundo aliados do presidente, a tendência é que a MP restrinja a publicidade feita pelas casas de apostas, com possível veto aos cassinos online.

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A previsão é de que Lula anuncie a medida assim que voltar dos Estados Unidos, onde participa nesta terça-feira, 22, da abertura da 81ª Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). A opção por uma solução menos restritiva leva em consideração aspectos eleitorais, jurídicos e econômicos. O governo quer evitar uma enxurrada de ações judiciais por parte de empresas já autorizadas pelo governo a operar jogos online e apostas esportivas. Atualmente, 188 bets funcionam de forma regular no país.

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Integrantes da campanha de Lula sabem que haverá forte reação também de clubes de futebol e de organizações ligadas à área cultura que recebem patrocínios das bets, mas avaliam que a restrição trará dividendos eleitorais para o petista, já que há um sentimento geral contra as apostas eletrônicas entre mulheres e evangélicos, em razão do endividamento das famílias. Ao discursar ao lado do ex-ministro da Fazenda Fernando Hadadad, na última sexta-feira, 18, Lula chegou classificou as apostas pela internet como “uma doença”. “Se depender de minha vontade, eu vou acabar com essas bets”, afirmou.