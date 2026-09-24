Flávio Bolsonaro faz caminhada com Nikolas Ferreira em Teófilo Otoni

O senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência da República, desembarcou no aeroporto de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, às 17h40 desta quinta-feira (24/9). Ele foi recebido pelo prefeito Fábio Marinho (PL), que também é presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri (Amuc).

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Em janeiro de 2025, Marinho assumiu a Prefeitura de Teófilo Otoni, após duas gestões petistas, sob o comando do ex-prefeito Daniel Sucupira (PT), que, agora, é candidato a deputado estadual.

Do aeroporto, Flávio Bolsonaro seguiu para o Centro da cidade em cima de um carro de som, ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), do candidato a governador Flávio Roscoe (PL), do candidato a senador Domingos Sávio (PL) e de outros apoiadores.

No Centro de Teófilo Otoni, o presidenciável do PL desfilou em cima do carro de som, que puxou os eleitores. O deputado Nikolas Ferreira atuou como animador, dizendo frases como “vamos vencer no primeiro turno” e “fora Lula”. A caminhada se estendeu por cerca de 500 metros da Avenida Getúlio Vargas, entre a Praça do Lyons Clube e a Praça Tiradentes.

Durante o percurso, Flávio Bolsonaro usou o microfone apenas para cumprimentar os eleitores e pronunciar algumas frases, mostrando otimismo com a eleição, mas sem chegar a fazer um pronunciamento. Ele também não deu entrevistas. Por volta das 19h20, o candidato a presidente do PL seguiu para o aeroporto da cidade do Vale do Mucuri, para embarcar em direção a Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, distante 138 quilômetros de Teófilo Otoni.

Governador Valadares

Ainda na noite desta quinta-feira, em Governador Valadares, Flávio Bolsonaro participará de uma concentração na Praça dos Imigrantes, no Centro da cidade, em um ato de campanha de Nikolas Ferreira, denominado “Bloquinho do Nikolas”.

Na agenda do presidenciável, consta que também foi programada para a noite desta quinta-feira a participação em uma partida de futebol com correligionários, em um campo de futebol society de Governador Valadares.

Município teve disputa acirrada

No segundo turno da eleição de 2022, a disputa pelos votos para a Presidência da República em Teófilo Otoni foi muito acirrada, com vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) por uma diferença de apenas 269 votos. Lula recebeu 37.952 votos (50,18%), enquanto o então presidente Bolsonaro obteve 37.683 (49,82%). Na ocasião, o Partido dos Trabalhadores estava à frente da Prefeitura.

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No primeiro turno da eleição de 2022, Lula venceu a disputa em Teófilo Otoni, com 35.724 votos (48,74%), enquanto Jair Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 33.233 votos (45,34%).