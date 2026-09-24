Lula cobra voto de eleitores da terceira idade: "Desistiu da vida?"

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, fez um aceno, nesta quinta-feira (24/9), aos eleitores com mais de 70 anos. Durante uma caminhada de campanha em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o presidente comparou sua disposição na disputa eleitoral à de idosos para ir às urnas no dia 4 de outubro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Se eu tenho 80 anos, estou aqui pulando e sou candidato, por que o cara de 70 anos iria dizer: ‘ah, não preciso votar’. Desistiu da vida? Se ele não tem motivação pra viver, ele tem filho", disse Lula, ao acrescentar que a identificação com uma causa é o motivo para alguém decidir votar.

No Brasil, diferentemente dos eleitores com idade entre 18 e 69 anos, o voto é facultativo para pessoas com 70 anos ou mais. O aceno à terceira idade ocorreu em meio a pesquisas que apontam empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro entre eleitores com mais de 60 anos.

Publicada na terça-feira (22/9), uma pesquisa Quaest — encomendada pela TV Globo — mostrou que, entre eleitores com 60 anos ou mais, Lula tem 45%, e Flávio Bolsonaro, 39%. Nesse recorte, a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Além do empate técnico apontado entre esse segmento, a pesquisa Quaest também registrou esse cenário na análise geral. O levantamento, que ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de setembro, mostrou que Lula tem 37% e Flávio Bolsonaro, 33% das intenções de voto no 1º turno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em eventual segundo turno entre os dois, a Quaest mostrou mais um empate técnico. Flávio Bolsonaro com 42% e Lula, com 41% dos votos.