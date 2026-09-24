Lula volta a BH na reta final da campanha eleitoral

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltará a Belo Horizonte na sexta-feira (2/10), dois dias antes do primeiro turno das eleições. A nova passagem pela capital será a quarta agenda de campanha do petista em Minas Gerais e ocorre em meio à disputa pelo eleitorado de um estado que historicamente acompanha o resultado nacional nas eleições presidenciais.

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A visita foi confirmada à reportagem pela deputada estadual e presidente do PT em Minas Gerais, Leninha. Os detalhes da programação ainda estão em definição. “Vamos definir o local e formato hoje”, afirmou a parlamentar.

Será a terceira vez que Lula estará em Belo Horizonte desde o início oficial da campanha. O presidente esteve na capital em duas ocasiões em agosto: no dia 21, participou de um comício na Praça da Estação, no Centro, que marcou o lançamento oficial da candidatura do deputado federal Patrus Ananias (PT) ao governo de Minas; e, no dia 29, participou de um evento com mulheres na Serraria Souza Pinto, também na Região Central.

A passagem mais recente do presidente por Minas ocorreu na quinta-feira passada (17/9), quando Lula foi a Montes Claros, no Norte do estado. Ao lado de Patrus, das candidatas ao Senado Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (Psol) e de outras lideranças, o petista participou de uma caminhada pelo bairro Maracanã.

Minas no centro da disputa

O retorno a Belo Horizonte ocorre na reta final de uma campanha em que Minas volta a ocupar posição estratégica na disputa presidencial. O estado é o segundo maior colégio eleitoral do país, com mais de 16 milhões de eleitores, e acumula um histórico de resultados próximos ao desfecho nacional.

Em 2022, Minas foi o único estado do Sudeste em que Lula venceu Jair Bolsonaro (PL). A diferença, porém, foi inferior a 50 mil votos: o petista recebeu 50,2% dos votos válidos no segundo turno, contra 49,8% do então presidente.

O resultado também evidenciou diferenças regionais dentro do estado. Lula venceu no Campo das Vertentes, Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas, Vale do Mucuri e Zona da Mata. Bolsonaro, por sua vez, conquistou oito dos dez maiores colégios eleitorais mineiros e teve vantagem nas regiões Central, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste, Oeste, Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Vale do Rio Doce.

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A nova visita de Lula ocorre ainda uma semana depois de o principal adversário na corrida presidencial, o senador Flávio Bolsonaro (PL), intensificar a agenda em Minas. Nesta quinta-feira (24/9), o candidato do PL passa por Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

