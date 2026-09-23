Flávio Bolsonaro voou com familiares em jatinho de Vorcaro, diz revista

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) voou em um jato executivo pertencente a Daniel Vorcaro em uma viagem de regresso de Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, para Brasília, em janeiro de 2025. Também estavam a bordo da aeronave a mulher dele, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e as duas filhas do casal.

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Além dos familiares, Flávio Bolsonaro viajou acompanhado também pelo advogado e empresário Willer Tomaz, investigado em um esquema de fraudes bilionárias do INSS e envolvido ainda no escândalo da JBS. Ele seria um dos cotistas do jatinho. As informações foram publicadas em primeira mão pelo jornal O Globo e pela revista Piauí.

O avião, um Legacy 650 de prefixo PP-NLR, é o mesmo que, em agosto de 2025, transportou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O magistrado foi filmado desembarcando da aeronave no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Outra detentora de cotas da aeronave seria a Prime Aviation, que era utilizada para fornecer viagens a políticos e pessoas influentes. A empresa, que compartilhava bens de luxo, como jatos e helicópteros, está no centro de uma investigação envolvendo justamente Daniel Vorcaro.

As investigações apontam que a estrutura de luxo da empresa, na qual Vorcaro controlava participação por meio do fundo Patrimonial Blue até setembro de 2025, servia como uma ferramenta para se aproximar e agradar figuras de poder em Brasília.

Troca de favores

A estratégia consistia em usar a estrutura sofisticada da Prime Aviation para oferecer um tratamento diferenciado a figuras-chave da política. As viagens, apresentadas como uma cortesia, seriam, segundo os investigadores, uma forma de troca de favores: o acesso ao luxo seria utilizado para buscar influência e boa vontade junto a tomadores de decisão.

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Para os investigadores da Polícia Federal, o uso recorrente da frota da companhia para transportar autoridades não seria uma coincidência, mas parte de uma estratégia para fortalecer a posição do Banco Master e de seu presidente no centro do poder.