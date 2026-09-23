Assine
overlay
Início Política
LIGAÇÕES COM A MILÍCIA

Miliciano se referiu a Flávio Bolsonaro como 'nosso senador' em mensagens, diz PF

Mensagens revelam que assessora intermediou cerca de R$ 199 mil a pedido de condenado no caso Marielle; verba foi para instituto ligado aos irmãos Brazão

Publicidade
Carregando...
MR
Maria Reis*
MR
Maria Reis*
Repórter
23/09/2026 15:05 - atualizado em 23/09/2026 15:40

compartilhe

×
Miliciano se referiu a Flávio Bolsonaro como 'nosso senador' em mensagens, diz PF
Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República pelo PL, conversando com jornalistas. crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) descobriu que Robson Calixto da Fonseca, o "Peixe", miliciano condenado pela participação no assassinato da vereadora Marielle Franco, referiu-se ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como "nosso senador" em mensagens de celular.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A história das mensagens reveladas nesta quarta-feira (23/9) pela revista Piauí, começa em outubro de 2023 e faz parte da operação que apura o desvio de uma emenda parlamentar de quase R$ 200 mil, negociada a pedido de Calixto por uma assessora do parlamentar.

A investigação busca esclarecer se a destinação da verba pública beneficiou a milícia e o grupo político dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, apontados como mandantes do assassinato de Marielle Franco

 

Quem é Robson Calixto, o "Peixe"?

Robson Calixto da Fonseca, conhecido como "Peixe", é um ex-policial militar e foi assessor de Domingos Brazão no Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ). Atualmente cumprindo pena em regime fechado, ele foi condenado pela Justiça por sua participação no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em março de 2018.

Sua conexão com o gabinete do senador Flávio Bolsonaro acendeu um alerta na PF sobre a possível interferência do grupo no acesso a recursos públicos federais.

Leia Mais

Como a emenda de quase R$ 200 mil foi negociada?

Mensagens de texto revelam como a verba foi intermediada pela assessora de Flávio Bolsonaro. O dinheiro, no valor exato de R$ 199.999,79, foi destinado ao Instituto de Formação Profissional José Carlos Procópio (IFOP), entidade ligada aos irmãos Brazão. O processo, segundo a PF, seguiu as seguintes etapas:

  • Robson Calixto contatou a assessora para solicitar os recursos para o IFOP, mencionando os interesses dos irmãos Brazão.

  • A assessora confirmou a viabilidade da emenda e sugeriu que Chiquinho Brazão fosse a um evento para reforçar o pedido pessoalmente ao senador.

  • A verba foi repassada ao Ministério do Esporte, que firmou um termo de fomento com o instituto.

  • O pagamento foi efetivado em novembro de 2023, e a PF apura se os valores foram desviados para a milícia.

Qual o papel da assessora Maria de Fátima Bezerra Castro?

Maria de Fátima Bezerra Castro, lotada no gabinete do senador em Brasília, é apontada como a principal ponte entre o miliciano e a verba parlamentar. As conversas analisadas pela Polícia Federal mostram que ela tratou diretamente com Robson Calixto os detalhes e o andamento do repasse do dinheiro público.

A PF investiga se a funcionária agiu por conta própria ou se cumpria ordens superiores. A proximidade revelada nas mensagens e o tratamento informal indicam uma relação de confiança entre o gabinete do senador e Robson Calixto da Fonseca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Tópicos relacionados:

brazao flavio-bolsonaro marielle-franco mensagens peixe

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay