Nikolas Ferreira pediu desculpas a banqueiro após intermediação de Valadão

Trocas de mensagens obtidas do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, apreendido na Operação Compliance Zero, revelam que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) pediu desculpas ao empresário após criticar um evento patrocinado pelo Banco Master.

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A retratação, ocorrida em março de 2025, foi intermediada pelo pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, depois que o próprio Vorcaro procurou o líder religioso em abril de 2024 para resolver o impasse. O caso, divulgado pelo portal ICL Notícias, expõe a relação entre o político, o empresário e o pastor, que inclui o uso de um jatinho particular de Vorcaro por Nikolas.

Qual foi a crítica de Nikolas ao evento do Banco Master?

O desentendimento começou em abril de 2024, quando Nikolas Ferreira criticou o "1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias", evento realizado em Londres e patrocinado pelo Banco Master, de propriedade de Vorcaro. Em sua defesa posterior, o deputado alegou que não sabia que o banco pertencia ao empresário no momento da postagem.

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Como aconteceu o pedido de desculpas?

Incomodado com a postagem de Nikolas, foi Daniel Vorcaro quem procurou o pastor André Valadão para que ele intermediasse uma retratação. Nas conversas reveladas, o banqueiro ameaçou expor que havia financiado voos do deputado em seu jatinho particular. Valadão então contatou Nikolas, que se mostrou arrependido. Embora a intermediação tenha ocorrido em abril de 2024, um áudio com o pedido de desculpas direto de Nikolas para Vorcaro só foi enviado quase um ano depois, em março de 2025.

Qual a relação entre Nikolas, Vorcaro e a igreja?

Daniel Vorcaro era um frequentador e importante apoiador financeiro da Igreja Batista da Lagoinha, liderada por André Valadão. Nikolas Ferreira, por sua vez, é um dos principais expoentes políticos do segmento evangélico e membro da mesma igreja, inclusive, utilizou o jatinho particular de Vorcaro para seus deslocamentos. O caso ocorreu antes da descoberta de fraudes que levaram à liquidação do Banco Master pelo Banco Central em 2025 e à prisão de Vorcaro.

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Como o caso veio a público?

As conversas e o áudio vieram a público através de uma reportagem assinada pela jornalista Juliana Dal Piva. O material foi obtido a partir da análise do celular de Daniel Vorcaro, apreendido pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes e gestão temerária no Banco Master.