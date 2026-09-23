Bastidores da PF: como André Valadão intermediou diálogo entre Nikolas e Vorcaro

Mensagens e áudios revelados em setembro de 2026, que integram investigações da Polícia Federal (PF), detalham como o pastor André Valadão atuou para reaproximar o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). A intermediação do líder religioso ocorreu em abril de 2024, após críticas públicas feitas pelo parlamentar, e os diálogos mostram a ponte estabelecida para pacificar a relação entre os dois.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As informações foram reveladas pela colunista Juliana Dal Piva, do ICL Notícias. A reportagem expõe a teia de relações que conecta figuras do mundo financeiro, religioso e político, tendo a Igreja Batista da Lagoinha como um ponto central de encontro e influência.

Leia Mais

Qual foi o motivo do conflito entre Nikolas e Vorcaro?

O desentendimento começou após o deputado criticar publicamente um evento em Londres patrocinado pelo Banco Master, que contou com a presença de ministros de tribunais superiores e questionou os gastos envolvidos. A instituição financeira é uma das principais apoiadoras da Igreja Batista da Lagoinha, frequentada pelo parlamentar e liderada pela família Valadão.

A crítica de Ferreira gerou um mal-estar imediato, considerando a proximidade entre o banco e a igreja. A manifestação pública do deputado colocou em lados opostos duas figuras relevantes dentro do mesmo círculo de influência, o que motivou a intervenção de terceiros para contornar a situação.

Como André Valadão atuou na intermediação?

André Valadão agiu como um mediador direto, trocando mensagens e áudios com Nikolas Ferreira para restabelecer a comunicação com o banqueiro. O objetivo era marcar um encontro presencial para que ambos pudessem se acertar e desfazer o mal-entendido gerado pelas declarações do deputado.

Os diálogos revelados pela investigação mostram o papel de Valadão como intermediário: Vorcaro, irritado com a crítica pública de Nikolas e cogitando tornar pública a informação de que bancava os voos do deputado, pediu ajuda ao pastor para se aproximar dele. Valadão então conversou diretamente com Nikolas, pedindo que ele ouvisse a versão do banqueiro antes de fazer novas críticas, e dias depois relatou a Vorcaro como havia sido a conversa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Qual a conexão do Banco Master com a igreja?

A investigação aponta que a Igreja da Lagoinha funciona como um hub para conexões entre o poder econômico, representado por Vorcaro, e figuras políticas proeminentes. A apuração também menciona a proximidade de Daniel Vorcaro com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ampliando o alcance das relações que transitam entre a instituição financeira e o cenário político nacional.