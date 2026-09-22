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Porchat grava vídeo sobre ligações de Vorcaro, Nikolas e Flávio Bolsonaro

Papel da Igreja Batista da Lagoinha nas relações do esquema é colocado em destaque

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
22/09/2026 20:35

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Fábio Porchat apresentou vídeo da série de reportagens
Fábio Porchat apresentou vídeo da série de reportagens "Revelando" crédito: Reprodução/YouTube

O ator Fábio Porchat gravou um vídeo para destrinchar a teia de relações entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). O vídeo faz parte da série de reportagens “Revelando”, produzida pelo podcast “Calma Urgente”.

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No vídeo, Porchat dá enfoque ao papel da Igreja Batista da Lagoinha e do pastor André Valadão como conexão que possibilitou o diálogo entre o Banco Master e políticos da extrema direita e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Na Lagoinha, Vorcaro não encontrou apenas uma igreja. Encontrou uma rede de relações pessoais que podia abrir uma porta no Supremo ou conter a crítica de um deputado enquanto criava riqueza com nosso dinheiro", disse o ator.

 

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Ele mostra o papel de Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro de Vorcaro, no esquema. Além da atuação no banco, Zettel era pastor da Lagoinha e intermediou a relação entre o ex-banqueiro e a igreja.

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Também cita os diálogos entre Vorcaro e Nikolas, que voou em um jatinho do ex-banqueiro durante o segundo turno das eleições de 2022, quando fazia campanha para Jair Bolsonaro.

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