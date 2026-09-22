Porchat grava vídeo sobre ligações de Vorcaro, Nikolas e Flávio Bolsonaro

O ator Fábio Porchat gravou um vídeo para destrinchar a teia de relações entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). O vídeo faz parte da série de reportagens “Revelando”, produzida pelo podcast “Calma Urgente”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No vídeo, Porchat dá enfoque ao papel da Igreja Batista da Lagoinha e do pastor André Valadão como conexão que possibilitou o diálogo entre o Banco Master e políticos da extrema direita e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Na Lagoinha, Vorcaro não encontrou apenas uma igreja. Encontrou uma rede de relações pessoais que podia abrir uma porta no Supremo ou conter a crítica de um deputado enquanto criava riqueza com nosso dinheiro", disse o ator.

Ele mostra o papel de Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro de Vorcaro, no esquema. Além da atuação no banco, Zettel era pastor da Lagoinha e intermediou a relação entre o ex-banqueiro e a igreja.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também cita os diálogos entre Vorcaro e Nikolas, que voou em um jatinho do ex-banqueiro durante o segundo turno das eleições de 2022, quando fazia campanha para Jair Bolsonaro.

