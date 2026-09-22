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SAÚDE

Michelle Bolsonaro é internada em Brasília nesta terça-feira (22/9)

Ex-primeira-dama informou nas redes sociais que precisou ser hospitalizada após apresentar um quadro de enxaqueca

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Nathallie Lopes
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Nathallie Lopes
Repórter
22/09/2026 17:34

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Michelle Bolsonaro ao lado de seus aliados, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) e a vereadora de Fortaleza Pricilla Costa (PL-CE), vice-presidente do PL Mulher
Michelle Bolsonaro crédito: Reprodução Instagram/Michelle Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), foi internada nesta terça-feira (22/9), no Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar um quadro de enxaqueca refratária. A informação foi divulgada pela própria Michelle por meio das redes sociais.

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Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle já havia enfrentado episódios recentes de fortes dores de cabeça. Em agosto, ela também precisou ser internada para investigar o quadro da enxaqueca e chegou a passar por um procedimento de bloqueio anestésico dos nervos cranianos e pericranianos.

Segundo a nota divulgada, Michelle passa por um tratamento clínico especializado e sem previsão de alta.

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