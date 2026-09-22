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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro volta a Minas nesta semana para agenda no interior

Uma semana após visita de Lula a Montes Claros, candidato do PL irá à Região Leste e ao Vale do Mucuri

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
22/09/2026 14:39

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Flávio Bolsonaro nega irregularidades e afirma que o filme sobre seu pai é página virada
Na última passagem por Minas, Flávio Bolsonaro esteve em Juiz de Fora crédito: Pablo Porciuncula/AFP

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) volta a Minas Gerais nesta semana para agendas no interior do estado, na reta final da campanha no primeiro turno.

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Na quinta-feira (24/9), Flávio vai passar por Governador Valadares, Leste do estado, e Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Os detalhes da visita estão sendo definidos.

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A presença de Flávio Roscoe (PL), candidato ao governo apoiado pelo xará, é incerta. Ele teve pneumonia e ainda se recupera de um quadro de Covid-19 e bronquiolite.

Minas Gerais é um estado considerado chave para a disputa nacional e está no centro da estratégia das campanhas presidenciais. Desde a redemocratização, todos os candidatos que venceram no estado foram vitoriosos no país. Na quinta-feira passada (17), Lula (PT) foi a Montes Claros e, no domingo (20) Romeu Zema (Novo) esteve em Contagem e Belo Horizonte.

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Flávio Bolsonaro veio a Minas pela última vez em9 de setembro, quando foi a Juiz de Fora, na Zona da Mata. Ele fez "motociata" e comício na cidade, considerada simbólica devido à facada recebida pelo pai, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral de 2018.

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