Zema recebe vaias na Feira Hippie, em BH

Candidato à Presidência da República, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) esteve em Belo Horizonte neste domingo (20/9) e visitou a Feira Hippie, no Centro da cidade. Durante a agenda, ele ouviu vaias e xingamentos.

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Após passar pela Igrejinha da Pampulha, Zema chegou à feira por volta das 10h30 e concedeu entrevista coletiva à imprensa presente. Na sequência, iniciou uma caminhada junto de apoiadores e candidatos do Novo, como o vereador de BH Bráulio Lara, que concorre a deputado federal.

Logo no início do percurso, populares que estavam comendo e bebendo na Feira Hippie vaiaram o ex-governador. Alguns fizeram “L” com as mãos e gritaram o nome do presidente Lula (PT).

“Ô, Zema, cadê o dinheiro da mineração?”, gritou um homem que estava no local. Em setembro do ano passado, a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Rejeito, que expôs um esquema bilionário de fraudes no licenciamento ambiental de mineração em Minas Gerais.

As investigações chegaram ao alto escalão do governo, com a prisão do ex-presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), Rodrigo Franco, que hoje responde em liberdade. Também acusado de envolvimento, o então presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha) João Paulo Martins foi exonerado um dia após a operação.

Por outro lado, muitos demonstraram apoio a Zema, que tirou fotos com apoiadores, carregou crianças no colo e foi convidado por comerciantes para visitar barracas.

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No fim do percurso, o ex-governador passou por um grupo de militantes da Unidade Popular (UP), partido da esquerda radical, antes de entrar no carro para ir embora. Novamente, ele foi alvo de vaias e ofensas. Em certo momento, os militantes gritaram: “A verdade dói: o Romeu Zema não passa de um playboy”.

