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ELEIÇÕES 2026

Ivete ouve coro para Lula em BH e responde fazendo L com as mãos

A cantora atendeu aos gritos da plateia e repetiu o gesto de apoio ao presidente. O momento relembra o posicionamento da artista em 2022

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
20/09/2026 09:49

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Ivete Sangalo ouve coro para Lula da plateia em BH e responde fazendo o L com as mãos
Ivete Sangalo ouve coro para Lula da plateia em BH e responde fazendo o L com as mãos crédito: Tupi

A cantora Ivete Sangalo fez o sinal de L com as mãos em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante um show em BH nesse sábado (19/9). O gesto aconteceu na área externa do Mineirinho, onde a artista se apresentava com a turnê Clareou.

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O momento ocorreu após parte da plateia gritar o nome do político. No intervalo entre as músicas, Ivete ouviu os gritos, sorriu e ergueu as mãos formando o L. A cena foi registrada em vídeo por fãs que estavam no evento.

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Apoio em 2022

Esta não é a primeira vez que Ivete Sangalo manifesta apoio a Lula publicamente. Durante a campanha eleitoral de 2022, em uma apresentação em Salvador, ela dançou enquanto o público cantava olê olê olê olá, Lula, Lula.

Na ocasião, a cantora respondeu: Não há quem mude essa vontade, não é, minha gente?. Em seguida, também fez o L com a mão. O posicionamento de 2022 surgiu depois que Ivete foi criticada e chamada de isentona nas redes sociais por seu silêncio durante parte do período eleitoral.

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Com a atitude, a artista se alinha a outros nomes que participaram de iniciativas como o vídeo "Bora, Lula", organizado pelo coletivo 342 Artes, liderado pela produtora Paula Lavigne. A gravação reuniu dezessete artistas, incluindo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Xamã, Paulinho da Viola, Sophie Charlotte e Malu Mader.

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