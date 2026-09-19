Nikolas pede ao STF afastamento de Paulo Gonet após foto com Vorcaro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) enviou um ofício ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, pedindo o afastamento cautelar de Paulo Gonet do cargo de procurador-geral da República. A representação foi apresentada neste sábado (19/9), após a divulgação de uma fotografia em que Gonet aparece ao lado de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, durante um evento em Londres, na Inglaterra, em 2024.

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No documento, compartilhado com a imprensa, Nikolas afirma que a imagem e mensagens encontradas pela Polícia Federal (PF) no celular de Vorcaro colocam em dúvida a declaração feita por Gonet ao STF, na última terça-feira (15/9), de que não tinha relação de proximidade com o ex-banqueiro. O deputado pede que Fachin encaminhe a representação ao órgão competente do Supremo para que seja analisado o afastamento cautelar do procurador-geral.

A imagem foi localizada pela PF durante as investigações do caso Banco Master e mostra Gonet com um charuto nas mãos, ao lado de Vorcaro, em uma mesa com copos de uísque. Segundo pessoas ligadas às investigações, o registro foi feito em 25 de abril de 2024, durante uma degustação de uísque no George Club, na capital inglesa. A PGR confirmou que a foto é do evento de 2024, do qual Gonet afirmou ter participado com outras autoridades.

Na representação, Nikolas cita a declaração feita por Gonet durante sessão do STF, quando o procurador-geral afirmou: "Não tive relacionamento de proximidade com o senhor Vorcaro. O único encontro que eu tive com o senhor Vorcaro se deu com várias autoridades em abril de 2024. A única ligação intermediada por advogado foi brevíssima e banal."

Para o deputado, a foto e as mensagens extraídas do celular de Vorcaro seriam incompatíveis com essa versão. Nikolas defende que os registros indicam contatos entre o banqueiro e Gonet intermediados pelo advogado Ciro Soares também em 2025.

Mensagens citadas por Nikolas

Um dos episódios mencionados na representação ocorreu em 15 de março de 2025. Segundo o documento, Ciro enviou a Vorcaro uma foto em que aparece ao lado de Gonet e escreveu: "Liga aqui" e "Ele quer falar com você". Na sequência, foram registradas quatro chamadas entre Vorcaro e Ciro Soares, com durações de 57 segundos, 27 segundos, 17 segundos e três minutos e 49 segundos.

Nikolas também cita mensagens trocadas nos meses de março e junho de 2025 sobre uma viagem a Londres. Segundo o documento, Ciro informou a Vorcaro que Gonet viajaria para a capital britânica e perguntou se o filho do procurador-geral, Pedro Gonet, poderia participar da viagem com as despesas pagas. Vorcaro respondeu: "Óbvio."

O documento afirma ainda que, em abril de 2025, uma funcionária de Vorcaro perguntou ao empresário se pessoas em uma lista estavam autorizadas a viajar para Londres com as despesas pagas. Segundo a representação, Vorcaro respondeu que "Pedro e Ciro ok". Em junho, Ciro teria informado a Vorcaro que a "PG confirmou a ida pra Londres" e voltou a perguntar sobre a participação de Pedro Gonet.

O evento de 2025, segundo as informações citadas na representação, foi cancelado. A assessoria de Ciro Soares afirmou que não houve qualquer irregularidade nas conversas e destacou que o evento não chegou a ocorrer.

A PGR também sustenta que a fotografia se refere ao evento de 2024 já mencionado por Gonet anteriormente. Em nota, a assessoria afirmou que ele participou da ocasião com várias outras autoridades e citou declaração do ministro André Mendonça, do STF, de que não haveria irregularidades nas menções ao procurador-geral.

Pedido de afastamento

Além dos contatos entre Gonet e Vorcaro, Nikolas cita na representação o fato de Paulo Gonet e familiares serem mencionados nos autos da investigação. O deputado afirma que o PGR pediu, em 1º de setembro, a nulidade das apurações conduzidas sob relatoria de André Mendonça, que envolvem também menções ao próprio procurador-geral.

A partir disso, Nikolas afirma que haveria conflito de interesses e pede que seja avaliado se Gonet deve ser afastado dos casos relacionados ao Banco Master. O deputado cita uma regra do Código de Processo Penal que permite suspender temporariamente uma pessoa do exercício de uma função pública, além de normas que tratam das atribuições e dos deveres de integrantes do Ministério Público.

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O deputado solicita a Fachin o recebimento da representação e o encaminhamento da questão ao órgão competente do STF para analisar o afastamento cautelar de Gonet. Também pede que a matéria seja submetida ao Plenário da Corte e que uma cópia do documento seja enviada ao relator da Petição 15.556, ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e ao Senado Federal.