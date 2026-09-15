Vorcaro foi chamado a coquetel de instituto de Mendonça com 'convidados', indicam mensagens

FOLHAPRESS - Mensagens extraídas pela Polícia Federal (PF) do celular do ex-banqueiro, Daniel Vorcaro, indicam que ele foi convidado pelo menos duas vezes para eventos Instituto Iter, fundado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Um dos convites foi feito em maio de 2025, por um interlocutor, para o lançamento do instituto em Minas Gerais. O comunicado cita nominalmente o nome Daniel, um coquetel no hotel Fasano de Belo Horizonte e menciona um debate, com o próprio Mendonça e o ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), Antonio Anastasia, para "poucos convidados, que foram selecionados pelo Iter".

Procurado por meio de mensagem à sua assessoria de imprensa, na manhã desta terça-feira (15/9), o magistrado não respondeu até a publicação deste texto. A reportagem também contatou o gabinete de Anastasia, mas não houve retorno até o momento.

As mensagens não deixam claro se Vorcaro foi ao evento. O ex-banqueiro também recebeu um segundo convite, para um debate agendado para julho, também em razão do lançamento do Iter em Minas Gerais.

O ministro decidiu deixar o instituto em 3 de setembro. Como mostrou a Folha de S.Paulo, a entidade fundada por Mendonça recebeu R$ 11,5 milhões em 68 contratos sem licitação com órgãos públicos de 15 estados desde 2024.

Atualmente, Mendonça é o relator da investigação contra o Banco Master, de Daniel Vorcaro, no Supremo. Ele assumiu o caso em fevereiro de 2026, depois dos convites e da data prevista para eventos.

O conteúdo integral do celular de Vorcaro foi entregue nesta segunda-feira (14/9) pela Polícia Federal aos gabinetes dos ministros Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Eles pediram o conteúdo sob a justificativa de que era necessário para a análise que ocorre nesta terça-feira (15) sobre a relação de Moraes com o ex-banqueiro.

Sobre Mendonça, as informações extraídas pela PF mostram que Vorcaro recorreu a diferentes interlocutores para tentar chegar ao ministro. As conversas vão de abril de 2024 a maio de 2025 e incluem acertos de horários para reuniões, referências a julgamentos e a organização de um encontro presencial com o ministro, em São Paulo.

Em abril de 2024, Vorcaro conversou com um advogado identificado como Marcus Vinicius sobre uma reunião com Mendonça. "O André Mendonça me chamou lá no STF às 16 h. Posso ir com você agora ou às 17h?", escreveu o advogado. Vorcaro respondeu que poderia encontrá-lo às 18h. Na sequência, o interlocutor afirmou que aguardaria o ex-banqueiro em seu escritório.

No dia seguinte, Vorcaro voltou a procurar Marcus Vinicius e perguntou se ele queria se encontrar "17 ou quando liberar". A conversa indica que o advogado estava em compromisso no STF e combinava posteriormente o encontro com o então banqueiro.

As mensagens também mostram discussões sobre processos em julgamento no Supremo. Em julho de 2024, Vorcaro perguntou sobre a situação de um caso na corte. O interlocutor respondeu que "tudo tem como o amigo", mas que o processo seria julgado no dia 6 de agosto e que aguardava outros andamentos processuais.

Outro conjunto de mensagens registra contatos de Vorcaro com o advogado Ciro Soares. Como já se sabia, em 8 de fevereiro de 2025, Ciro mostrou uma foto para Daniel Vorcaro dizendo que estava com o ministro André Mendonça.

Já no dia 16 de fevereiro escreveu ao ex-banqueiro: "Opa Dani!!! Preciso muito falar com vc. O A.M quer recebê-lo. E preciso agendar o quanto antes". Vorcaro respondeu perguntando sobre uma quarta-feira. No dia seguinte, Ciro informou que estava saindo de Brasília, disse que precisava falar com ele e acrescentou que poderia marcar "às 18hs".

Vorcaro

As conversas não explicitam nesse trecho quem é "A.M.", mas outros registros do material mostram Ciro em contato com Vorcaro sobre André Mendonça.

Em março, as tratativas ficam mais explícitas. Cezinha Madureira avisou Vorcaro em 13 de março de 2025: "Amanhã sexta feira 17:00 com ministro André em São Paulo". Vorcaro respondeu "Show" e "Marcado". No dia seguinte, pouco antes do horário combinado, escreveu: "Fala amigo" e "Estou a caminho". Cezinha respondeu: "Ministro já está te esperando".

O material indica, portanto, que Vorcaro não apenas buscava interlocução com pessoas próximas a Mendonça, mas chegou a ter ao menos um encontro organizado diretamente com o ministro em março de 2025. O documento, porém, não informa o conteúdo da conversa ocorrida nessa reunião.

As mensagens ainda registram contatos posteriores. Em maio de 2025, Ciro Soares encaminhou informações sobre o evento do Iter em Belo Horizonte.

Nesse diálogo, porém, Ciro reclama que "o homem pede para lhe chamar pro evento e Cezinha acha melhor vc não ir." Depois acrescentou que ele e Jarbas não viam problemas na participação e pediu que Vorcaro ligasse quando pudesse.

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O convite dizia que Mendonça participaria do evento ao lado de autoridades e especialistas para discutir "o papel das instituições públicas nas reformas estruturais do Estado: eficiência e desenvolvimento econômico".