Lula critica festas de Daniel Vorcaro e cita ministros do STF em entrevista à Rádio Tupi: "Isso tudo está apodrecendo"

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (18), em entrevista exclusiva à comunicadora Isabele Benito, na Super Rádio Tupi, que as revelações sobre as festas bancadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro escancaram a promiscuidade entre o Banco Master e autoridades da República. "Era orgia e mais orgia", disse. "É uma sacanagem que é impensável para um cidadão comum acreditar que as pessoas que têm a responsabilidade de zelar por esse país faziam aquilo."

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Lula citou nominalmente ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ao falar dos contratos revelados pela quebra de sigilo. "Ninguém está defendendo o contrato que Alexandre de Moraes fez com o Banco Master. Ninguém está defendendo o [Dias] Toffoli, que fez acordo com o banco", afirmou. "O que nós estamos defendendo aqui é que quem vai para o Supremo não pode querer ser rico. Ali é um sacerdócio." Segundo o presidente, há cinco ministros ligados direta ou indiretamente ao caso. "Isso tudo está apodrecendo", disse. O contrato revelado foi firmado entre o banco e o escritório Barci de Moraes, que tem como sócia Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, e não com o ministro.

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O presidente também afirmou que parte do material apurado ficou retida. "O ministro André Mendonça tinha muitas informações na mão dele que ele segurou", declarou. Ele disse que os documentos começam agora a circular entre os demais ministros e projetou novos desdobramentos até a eleição: "Tem muita gente com medo na República, Isabelle. Muita gente."

Lula ironizou ainda um episódio revelado pela investigação, sem citar nomes. "Saiu até uma matéria de um cidadão que esteve com uma mulher que custou R$ 10 mil, ele não pagou e mandou o banco pagar", disse. "Só faltou tentar entrar no Desenrola para pagar a dívida dele."

Quebra de sigilo e festas de luxo

As falas vêm depois da quebra de sigilo determinada pelo ministro André Mendonça, relator do caso, a pedido do presidente do STF, Edson Fachin, e da Procuradoria-Geral da República. Informações extraídas pela Polícia Federal dos celulares de Vorcaro indicam que o banqueiro usava mulheres para agradar autoridades e empresários em festas de luxo, com garotas de programa, shows de DJs e bebida, em eventos em uma embarcação em Angra e em uma boate em São Paulo, com suspeita de uso de drogas.

A revista "Piauí" detalhou a festa de Halloween de outubro de 2023 na boate Madame Satã, em São Paulo, que reuniu 20 homens e 120 mulheres recrutadas por um promoter, com a lista de convidados masculinos articulada pelo ex-ministro Fábio Faria. Pelo relatório policial, Faria informou a Vorcaro que os senadores Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco estavam confirmados e que Dias Toffoli tentaria comparecer após sessão no STF. Todos negaram participação. Faria confirmou ter distribuído convites e disse que sua participação se limitou a isso. A casa de festas afirmou que o espaço foi locado a uma produtora terceirizada.

Críticas ao banqueiro

Sobre o banqueiro, Lula repetiu que ele ascendeu no governo anterior. "Esse cidadão que virou banqueiro no governo Bolsonaro virou prisioneiro no meu governo", disse. Ele relatou ter recebido Vorcaro uma única vez, por 20 minutos: "Eu falei: aqui ninguém é perseguido. Se você estiver com o banco correto, seu banco não vai fechar. E fechamos, porque não estava correto." E acusou: "Ele falsificava números, comprava títulos que não existiam, vendia coisa que não existia."

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Apesar das críticas à Corte, o presidente defendeu a atuação de Alexandre de Moraes no campo eleitoral. "A bronca que o Flávio Bolsonaro tem do Alexandre de Moraes não é por causa do Banco Master, é por conta da prisão do pai dele", afirmou. "Ele nunca aceitou a prisão do pai dele, nunca aceitou o resultado eleitoral."