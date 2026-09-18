Lula sobre festas do Master: "Era orgia e mais orgia"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou, em entrevista à rádio Tupi nesta sexta-feira (18/9), sobre o caso Master e as festas que eram feitas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, e que foram tornadas públicas na última semana. O presidente lamentou os acontecimentos, e afirmou que "era orgia e mais orgia".



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Lula respondeu a pergunta da entrevistadora Isabelle Benito sobre a corrida eleitoral. Segundo o presidente, a disputa é vista por ele com "muita tristeza", e cita que os envolvimentos de Vorcaro podem influenciar no pleito.

"Você tem um cidadão, que era um 'zé ninguém', e o governo Bolsonaro o fez virar banqueiro. Ele criou o banco Master, no governo Bolsonaro [...] e virou prisioneiro no meu governo. Ele comprou todo mundo. Se você for ver as fitas que vão sair, que estão gravadas no celular dele, ele corrompeu todo mundo, patrocinava orgia, trazia mulheres da Suécia, Suíça, não sei de onde, para o bacana brasileiro que gosta dessas coisas. E envolveu gente da Suprema Corte, deputado, senador, envolveu todo mundo", falou sobre Vorcaro, antes de complementar:

"Eu acho que [o caso Master] contamina tudo. Obviamente me preocupa. Vamos ter que discutir como vamos consertar isso. Como a gente vai consertar a Suprema Corte? Eu quero rediscutir, tem que ter uma reforma no poder judiciário. Mas até a gente fazer essa reforma, temos que resolver esse problema. E ali você tem 5 ministros que estão ligados direta e indiretamente".

Após a declaração sobre as preocupações no pleito, Lula volta a dizer que Flávio Bolsonaro (PL) não gosta de Moraes por conta da prisão do pai, Jair Bolsonaro. O presidente exalta o papel de Moraes na defesa da democracia e na prisão de Bolsonaro, mas diz que não defende o magistrado. Segundo ele, os ministros são o "sacerdócio" da República.

"Ninguém está defendendo o contrato de Moraes e de Toffoli com o Master. Estamos defendendo que, quem venha para a Suprema Corte, não pode querer ser rico. Ali é o sacerdócio, é a instância mais sublime do nosso país, têm que ser muito séria, têm que ter muita ética" delcarou.

O presidente volta a culpar Bolsonaro pela ascensão de Vorcaro, e revela uma procura do banqueiro por ele numa conversa. O mandatário também afirmou que espera que as informações do caso Master se tornem públicas ao povo brasileiro.

"Esse Vorcaro me procurou um dia, numa conversa de 30 minutos, dizendo 'estão me prejudicando, meu bando está quebrando, estou sendo perseguido'. Disse para ele: aqui, ninguém é perseguido. Se estiver com o banco correto, não vai fechar. E nós fechamos, por que não estava correto. Ele falsificava números, comprava títulos que não existiam. vendia coisa que não existia. Tentava corromper ministro atrás de precatório. Tudo isso está ficando nu, aos olhos da sociedade", afirmou o presidente.

"Ainda não saiu tudo, por que o senhor Mendonça tinha muitas informações na mão dele, que ele segurou. Acho que vamos [saber tudo sobre o caso] porque agora está público, já. Os ministros já tem a fita que estavam com o André. Agora é só começar a mostrar as informações", completou.

Lula, então, afirma que existe "muita gente com medo" de que o caso se torne público. O presidente comentou sobre as orgias que aconteciam durante as festas, que envolviam políticos. O petista também ironizou uma dívida que Vorcaro teria com uma garota de programa, dizendo que "só faltou ele entrar no Desenrola", o programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo federal.



"Tem muita gente com medo na República, muita gente. Era orgia e mais orgia, era uma sacanagem que é impensável por um cidadão comum, acreditar que as pessoas que tem obrigação e a responsabilidade de zelar por esse país faziam aquilo. Saiu uma matéria sobre uma mulher que custou 10 mil reais, e ele ainda não pagou, mandou o banco pagar. Só faltou tentar entrar no Desenrola, para pagar a dívida dele. [risos] Essa baixaria, que tem que acabar na política. Não é possível, não pode continuar. Como eu defendo as instituições, e acho que não existe democracia sem instituições sérias, nós vamos ter que rediscutir o papel das instituições", declarou Lula.

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*Estagiário sob supervisão do editor João Renato Faria