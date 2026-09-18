Lula pede voto em Áurea e critica Aécio: 'Pensei que era meu amigo'
Entrada de Aécio Neves na disputa pelo Senado suscitou debate sobre "voto útil" entre eleitorado lulista
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Em visita a Minas Gerais nessa quinta-feira (17/9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rechaçou a composição "Marécio", com votos para Marília Campos (PT) e Aécio Neves (PSDB) na disputa pelo Senado, que neste ano elege duas cadeiras por estado. Parte do eleitorado lulista cogita um "voto útil" no tucano para evitar que um candidato ligado ao campo bolsonarista seja eleito.
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Lula foi a Montes Claros, no Norte de Minas, onde participou de agenda institucional da Presidência e realizou um comício. Neste, pediu votos a Marília e Áurea Carolina (Psol), outra candidata apoiada por ele no estado.
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"Eu pensei que eu era amigo do Aécio, mas, quando ele era governador do estado, todos os programas que nós fizemos ele não colocava o nome do governo federal. E quando foi candidato a presidente eu nunca vi um homem ofender tanto uma mulher como ele ofendeu a Dilma”, discursou o presidente.
Um pouco antes, Áurea tinha discursado e feito apelo à militância: "Eu peço a vocês: não deixem ninguém votar em Marília e Aécio. Não deixem ninguém votar em Marília e Marcelo Aro. A dobradinha do Lula é Marília e Áurea Carolina! E nós vamos vencer, presidente."
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Lula endossou o posicionamento: "Não tem essa de Áurea ou Marília com Aécio ou com outro candidato qualquer. Eu preciso de ajuda no Senado e quem vai me ajudar é quem votar em Áurea e Marília."