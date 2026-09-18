Vídeo: Lula sobe o tom e diz que irá aos EUA confrontar Trump pessoalmente
Presidente afirmou que o país "não voltará a ser colônia" e cita Tiradentes
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que irá confrontar pessoalmente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que ele não interfira nas eleições brasileiras. A fala aconteceu durante a passagem de Lula por Montes Claros, no Norte de Minas, nessa quinta-feira (17/9).
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O mandatário, que embarca para Nova York neste domingo (20/9), para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), declarou que encontrará o presidente americano e pedirá que os Estados Unidos não interfiram nas eleições brasileiras, em tom firme.
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"Vou chegar em casa no sábado à tarde e vou arrumar a mala, porque eu vou para os Estados Unidos, encontrar com o presidente Trump. E vou dizer pra ele: não se meta na eleição brasileira", disse o presidente.
A fala de Lula ainda citou Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira. Segundo o presidente, o país aprendeu o "gosto" da independência com o mineiro. O candidato à reeleição também afirmou que o Brasil "não vai voltar a ser colônia".
"Este país não vai voltar a ser colônia. Este país aprendeu o 'gosto' da independência, ensinada por um mineiro chamado Tiradentes. E é isso que vocês têm que colocar para fora, no dia das eleições", finalizou.
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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos