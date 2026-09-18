Voto 'Marécio': entenda a dobradinha que Lula quer evitar em Minas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rechaçou, durante visita a Minas Gerais nesta quinta-feira (17/9), a composição "Marécio" na disputa pelo Senado. A expressão se refere a uma dobradinha de votos para Marília Campos (PT) e Aécio Neves (PSDB).

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A entrada de Aécio na disputa suscitou um debate sobre o "voto útil" entre o eleitorado lulista. A estratégia seria votar no tucano para evitar a eleição de um candidato bolsonarista, considerando que o estado elegerá duas cadeiras neste ano.

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Em comício na cidade de Montes Claros, no Norte de Minas, Lula pediu apoio para suas candidatas, Marília Campos e Áurea Carolina (Psol), e criticou o ex-aliado.

"Eu pensei que eu era amigo do Aécio, mas, quando ele era governador do estado, todos os programas que nós fizemos ele não colocava o nome do governo federal. E quando foi candidato a presidente eu nunca vi um homem ofender tanto uma mulher como ele ofendeu a Dilma”, discursou o presidente.

Pouco antes, Áurea Carolina já havia se manifestado no palanque. "Eu peço a vocês: não deixem ninguém votar em Marília e Aécio. Não deixem ninguém votar em Marília e Marcelo Aro. A dobradinha do Lula é Marília e Áurea Carolina! E nós vamos vencer, presidente."

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Lula endossou a posição da candidata. "Não tem essa de Áurea ou Marília com Aécio ou com outro candidato qualquer. Eu preciso de ajuda no Senado e quem vai me ajudar é quem votar em Áurea e Marília."