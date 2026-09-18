De Lulécio a Dilmasia: veja quais foram as dobradinhas do PT e PSDB em Minas

A rivalidade histórica entre o PT e o PSDB, que polarizou a política nacional por décadas, nem sempre se refletiu da mesma forma em Minas Gerais. Pelo contrário, o pragmatismo político resultou em movimentos estratégicos que foram importantes tanto para eleger Aécio Neves quanto candidatos petistas. Apesar do movimento do passado, os petistas querem evitar nova dobradinha do voto “Marécio”.

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Essas costuras políticas, muitas vezes realizadas nos bastidores, mostram como os interesses locais podem se sobrepor às disputas ideológicas. Desde a primeira eleição de Aécio para o governo mineiro, as dobradinhas estão presentes.

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A aliança estratégica em 2002

Em 2002, quando Aécio Neves se lançou candidato ao governo de Minas Gerais, Lula estava em sua quarta disputa presidencial. O candidato dos tucanos ao Planalto era José Serra, e dos petistas, para o Palácio da Liberdade, era Nilmário Miranda. Nasceu naquele ano o voto “Lulécio”: voto em Lula para presidente e em Aécio Neves (PSDB) para governador.

Quatro anos depois, em 2006, tanto Aécio quanto Lula buscaram a reeleição e o voto '“Lulécio” se repetiu.

O "Dilmasia" e a eleição ao Senado

Em 2010, um novo fenômeno político surgiu em Minas Gerais, apelidado de "Dilmasia". Naquela eleição, Aécio Neves concorreu ao Senado, enquanto Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB) disputavam a Presidência da República. Embora Aécio apoiasse oficialmente Serra, muitos eleitores mineiros votaram simultaneamente em Dilma para presidente e em Antonio Anastasia (PSDB) para governador.

Embora Aécio não tenha “encabeçado” a dobradinha, ele conseguiu incluir o seu candidato ao governo na dobradinha informal com o PT.

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Agora, nas eleições deste ano, surgiu a possibilidade da dobradinha “Marécio” - voto na petista Marília Campos e no tucano Aécio Neves para o Senado. A ideia informal que começou a ser discutida entre os eleitores da esquerda para usar o voto na segunda vaga ao Senado em Aécio para tentar evitar que um candidato da direita fosse eleito. Lula rechaçou essa possibilidade em visita a Montes Claros, no Norte de Minas, nessa quinta-feira (17/9).