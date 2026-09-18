Malu Mader declara voto para presidente nas redes sociais
Atriz, conhecida por novelas como 'Celebridade', enalteceu políticas governamentais voltadas para o audiovisual
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A atriz Malu Mader publicou um vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira (17/9), declarando voto ao presidente Lula (PT) nas eleições de 2026. Segundo ela, o governo petista renovou o cinema brasileiro a partir de políticas públicas voltadas à cultura.
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Sem citar governos anteriores, Malu afirma que a classe artística passou por períodos difíceis, em que a produção cultural foi prejudicada. “Eu comecei a trabalhar como atriz aos 15 anos e vi o que aconteceu quando decidiram que os artistas eram inimigos”, declara. “Cinema parado, projetos na gaveta. Como se contar a nossa história fosse um luxo. Agora, o cinema brasileira renasceu”.
A atriz, conhecida por novelas como Celebridade (2003), relaciona a decisão de votar no presidente Lula com o recente destaque de produções cinematográficas brasileiras no mercado. “Nós voltamos a filmar, a gerar empregos e a ver o filme inteiro aplaudindo de pé o nosso cinema, a cultura brasileira. Isso não caiu do céu. Foi a escolha de um governo que entende que cultura é trabalho, é economia e é a alma de um país”, pontua.
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Dias após um ato da campanha do PT em Copacabana (RJ), no qual o marido Tony Bellotto compareceu acompanhado de outros artistas, a atriz deixa claro o voto para as eleições presidenciais. “Meu nome é Malu Mader e eu estou com Lula. O Brasil está pronto para mais”, conclui.