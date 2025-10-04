Assine
overlay
Início Cultura
'SEM ANISTIA'

Lula vai a show de Maria Bethânia e é recebido com gritos de 'sem anistia''

A cantora está rodando o Brasil em turnê de comemoração aos 60 anos de carreira. O presidente Lula e sua esposa, Janja, marcaram presença

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
04/10/2025 23:14 - atualizado em 04/10/2025 23:15

compartilhe

SIGA
x
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai a show de Maria Bethânia em São Paulo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai a show de Maria Bethânia em São Paulo crédito: Reprodução/Redes Sociais

O presidente Lula (PT) foi recebido com gritos de "sem anistia" aos envolvidos no 8 de janeiro de 2023 em um show da cantora Maria Bethânia, neste sábado (4/10), no Tokio Marine Hall, em São Paulo. A cantora está rodando o Brasil em uma turnê que comemora seus 60 anos de carreira.

Lula estava acompanhada da primeira-dama, Janja.

A manifestação no show acontece quase duas semanas após protestos pelo Brasil contra a anistia e a PEC da Blindagem. A Proposta de Emenda à Constituição previa que um parlamentar só poderá ser alvo de processo com autorização do Legislativo. Depois da mobilização, o Senado barrou a medida.

Os protestos foram impulsionados pela mobilização de artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Djavan, que participaram do ato em Copacabana, no Rio de Janeiro.

 

Leia Mais


Em Salvador, Wagner Moura subiu em um trio elétrico comandado por Daniela Mercury, Baco Exu do Blues e ainda com a percussionista Lan Lanh e a atriz Nanda Costa. 


Diante de milhares de pessoas, ele criticou a anistia aos condenados pelos ataques a Brasília. "É por causa daquela lei [promulgada na época da ditadura] que a gente teve o Bolsonaro, e isso não pode acontecer nunca mais. Sem blindagem e sem anistia", disse o ator.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Fiquei com vontade de falar do momento extraordinário pelo qual passa a democracia brasileira, que é exemplo para o mundo todo. A gente, que cresceu dizendo que nossa democracia é frágil e jovem, [viu que] ela botou para lenhar", acrescentou o artista.

Tópicos relacionados:

janja lula maria-bethania show

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay