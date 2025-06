Maria Bethânia vai celebrar os 60 anos de carreira e BH fica fora da turnê

Maria Bethânia anunciou quatro shows no Tokio Marine Hall, em São Paulo (SP), ainda neste ano. A cantora se apresenta nos dias 4, 5, 11 e 12 de outubro como parte da turnê que marca seus 60 anos de carreira.

A venda geral começa no dia 3 de julho, uma quinta-feira, às 10h no site e às 11h na bilheteria. A tiqueteira oficial é a Ticketmaster.

Clientes Elo podem comprar os ingressos nas pré-vendas que abrem na próxima segunda (30/6) e no dia 1º de julho, às 10h.

Outra pré-venda acontece em 2 de julho, às 10h, exclusiva para segurados ou colaboradores da Tokio Marine Seguradora S.A. ou corretores cadastrados no Portal do Corretor.

A turnê "Maria Bethânia 60 anos de carreira" tem outras quatro datas confirmadas no Rio de Janeiro (RJ) em 6,7, 13 e 14 de setembro e uma em Salvador (BA) em 15 de novembro.

Veja os valores do ingresso em cada setor, na modalidade inteira:

Cadeira alta: R$ 440

Setor 1: R$ 580

Setor 2: R$ 720

Setor VIP: R$ 820

Setor diamante: R$ 980

Frisas: R$ 940

Camarote: R$ 980

No repertório, Maria Bethânia cantará músicas inéditas em meio a clássicos como "As canções que você fez pra mim". As referências para o novo espetáculo são "Rosa dos ventos" e "A cena muda", ambos dos anos 1970.

Desta vez, Belo Horizonte ficou de fora da rota de Maria Bethânia. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria da artista, que confirmou a realização dos shows apenas nas três cidades já anunciadas.