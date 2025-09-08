Assine
LUTO

Maria Bethânia homenageia Angela Ro Ro antes da morte da cantora carioca

A homenagem aconteceu dois dias antes da morte da artista carioca, anunciada nesta segunda-feira (8/9), aos 75 anos

Folhapress
Folhapress - Notícias
08/09/2025 17:39

Angela foi homenageada por Bethânia em show
Angela foi homenageada por Bethânia em show crédito: Alexandre Moreira/Divulgação - Globofilmes/Divulgação

Maria Bethânia cantou músicas de Angela Ro Ro no show de abertura de sua turnê de 60 anos de carreira, realizado no último sábado (6/9), no Rio de Janeiro. A homenagem aconteceu dois dias antes da morte da cantora carioca, anunciada nesta segunda-feira (8/9), aos 75 anos.

No palco, Bethânia falou sobre a amiga e incluiu no repertório canções de Ro Ro. Cantou pela primeira vez "Mares da Espanha", interpretou "Gota de sangue" -também composta por Angela e gravada por Bethânia no álbum "Mel" - e citou a amiga durante a apresentação de "Sussuarana".

Na manhã desta segunda, antes do anúncio oficial da morte, o perfil da baiana já havia divulgado no Instagram registros do homenagem. "E viva @angela_ro_ro_oficial! Uma linda homenagem à nossa grande compositora", diz a publicação.

